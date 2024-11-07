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    Источник: «Спортинг» готов продать Дьекереша предстоящим летом

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    Руководство «Спортинга» раздумывает о продаже нападающего команды Виктора Дьекереша. Об этом сообщает The Telegraph.

    Виктор Дьекереш — нападающий «Спортинга»
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    Виктор Дьекереш — нападающий «Спортинга»

    Стало известно, что «Спортинг» готов снизить сумму отступных в контракте игрока с 83-х млн. фунтов до 63-х млн. фунтов. Руководство португальского клуба готов продать игрока следующим летом.

    Действующий контракт Дьекереша со «Спортингом» рассчитан до лета 2028-го года. Сейчас им активно интересуются — «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси», «Ювентус» и «Милан».

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