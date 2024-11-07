Источник: «Спортинг» готов продать Дьекереша предстоящим летом

Руководствораздумывает о продаже нападающего команды. Об этом сообщает The Telegraph.

Стало известно, что «Спортинг» готов снизить сумму отступных в контракте игрока с 83-х млн. фунтов до 63-х млн. фунтов. Руководство португальского клуба готов продать игрока следующим летом.

Действующий контракт Дьекереша со «Спортингом» рассчитан до лета 2028-го года. Сейчас им активно интересуются — «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси», «Ювентус» и «Милан».

В нынешнем сезоне Дьекереш провел за «Спортинг» 15 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 2 голевые передачи.