Карраскаль, Фернандес и Скопинцев получили травмы в игре с «Локомотивом»

Дмитрий Скопинцев Фото: globallookpress.com
«У Карраскаля рваная рана подъема левой стопы. После игры с "Локомотивом" в раздевалке Хорхе сделали первичную хирургическую обработку раны. На следующий день игрок индивидуально работал в зале.
Участие Карраскаля в матче РПЛ с "Пари НН" на данный момент под вопросом.
Информацию по Фернандесу и Скопинцеву мы предоставим позднее, после завершения всех медицинских процедур», — сообщила пресс-служба клуба «СЭ».
9 ноября «Динамо» примет «Пари НН» в 15-м туре РПЛ.