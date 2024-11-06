Капелло: Такого сильного «Милана» я не ожидал

Экс-наставник сборной Россиипрокомментировал победу «Милана» в матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:1).

«Муса, Фофана, Рейндерс — все провели отличный матч, все очень важны для команды. Но самое важное — это то, как подготовился к игре Фонсека, с пятью защитниками в линию, которые помешали "Реалу" растягивать свою игру по флангам.

Это очень важно. Такого хорошего и сильного "Милана" я не ожидал», — приводит слова Капелло pianetamilan.it.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

В следующем туре ЛЧ мадридский клуб встретится с «Ливерпулем». Игра состоится 27 ноября.

«Милан» 26 ноября проведет встречу с братиславским «Слованом».