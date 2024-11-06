Анчелотти: «Реал» не может выйти на хороший уровень

Наставник «Реала»прокомментировал поражение от «Милана» в Лиге чемпионов (1:3). Встреча состоялась 5 ноября в Мадриде.

«Нам чего-то не хватает, это очевидно. Команда не может выйти на хороший уровень, особенно в последних двух играх, и мы должны это исправить. Беспокоиться в такое время — это нормально.

Ночь будет очень длинной, следующие ночи будут очень длинными. Пришло время думать, искать решения и обретать утраченную уверенность. Мы пропустили девять голов в последних трех играх… это слишком много для этой команды, которая построила свою силу на солидности.

Команда не дотягивает до своей лучшей версии, и мы все виноваты. Очень важно, чтобы мы все взяли на себя ответственность. Потому что, как и когда мы выигрываем, мы все делаем это; когда пришло время страдать и сражаться тоже. В таких ситуациях мы обретаем больше сил.

Каждый год случаются трудные моменты, когда приходится бороться, думать, тренироваться… Это нормальные этапы. Чего нет, так это впечатляющей серии, которая была у этой команды, но она очень быстро пошла на убыль в последних нескольких играх. Это часть футбола. Когда ты думаешь, что все идеально, ты падаешь. Но хорошо то, что это также дает вам возможность рано вставать. Мы можем вернуться к прошлогодней версии команды», — цитирует Анчелотти AS.

«Реал» с 6 очками занимает 17-е место в турнирной таблице. «Милан» также набрал 6 очков, но идет на 18-й строчке, уступая мадридцам по дополнительным показателям.