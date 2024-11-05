ПерерывЛиверпуль — БайерОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дарвин Нуньес и Мохамед Салах«Ливерпуль» — «Байер». Онлайн
    Все новости спорта

    Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч Лиги чемпионов с «Болоньей»

    «Болонья» — «Монако»: составы, коэффициенты, прогноз

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Франции Монако Футбол Италии Болонья
    «Болонья» и «Монако» опубликовали стартовые составы на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Александр Головин — полузащитник «Монако»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Головин — полузащитник «Монако»

    «Болонья»: Скорупский, Пош, Бекема, Лукуми, Миранда, Фройлер, Моро, Айлинг, Фаббиан, Ндойе, Сантро.

    «Монако»: Маецкий, Вандерсон, Синго, Керер, Мависса, Магасса, Камара, Аклиуш, Головин, Бен-Сегир, Эмболо.

  • «На медали "Спартак" претендовать не будет». Дмитрий Кириченко — о чемпионской гонке РПЛ и борьбе за Кубок России
  • Эксклюзивное интервью с лучшим бомбардиром чемпионатов России и бывшим тренером «Ростова», «Уфы» и «Сочи»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами стартует сегодня, 5-го ноября в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом встречи — тут.

    После 3-х туров общего этапа Лиги чемпионов «Болонья» занимает 29-е место с 1-м очком в активе. «Монако» — на 4-й строчке с 7-ю баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поединок в Милане не порадует голами
  • «Интер» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Зенит» все решит уже в первом матче?!
  • «Зенит» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «ПСЖ» и «Атлетико» произведут голевой обмен
  • «ПСЖ» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.86
  • Экспресс дня 5 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Интер — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч ПСЖ — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Рубин — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бавария — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Соболенко — Рыбакина
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Паолини — Чжэн
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры