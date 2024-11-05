«Болонья» — «Монако»: составы, коэффициенты, прогноз

опубликовали стартовые составы на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Болонья»: Скорупский, Пош, Бекема, Лукуми, Миранда, Фройлер, Моро, Айлинг, Фаббиан, Ндойе, Сантро.

«Монако»: Маецкий, Вандерсон, Синго, Керер, Мависса, Магасса, Камара, Аклиуш, Головин , Бен-Сегир, Эмболо.

Матч между этими командами стартует сегодня, 5-го ноября в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом встречи — тут.

После 3-х туров общего этапа Лиги чемпионов «Болонья» занимает 29-е место с 1-м очком в активе. «Монако» — на 4-й строчке с 7-ю баллами.