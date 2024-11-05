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    Аморим: Если «Спортинг» выиграет, болельщики скажут, что появился новый Фергюсон

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    Наставник «Спортинга» Рубен Аморим высказался о предстоящей игре с «Манчестер Сити» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    1 ноября о назначении Аморима на пост главного тренера объявил «Манчестер Юнайтед». Специалист приступит к работе в английском клубе с 11 ноября.

    «Выводы, которые люди сделают исходя из результата, для меня не имеют значения. Если результат будет негативным, ожидания понизятся. Если мы победим, болельщики будут говорить, что появился новый Алекс Фергюсон.

    Меня интересует только победа, потому что я хочу достойно попрощаться с "Жозе Алваладе". Хочу порадовать болельщиков и своих игроков», — цитирует Аморима официальный сайт УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    «Спортинг» и «Манчестер Сити» сыграют 5 ноября. Встреча начнется в 23:00 мск.

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