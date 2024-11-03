«Сочи» вырвал победу у «Нефтехимика», «Чайка» разбила «Тюмень»

На голы Константина Шильцова и Максима Петрова хозяева ответили точными ударами Павла Маслова, Павла Мелешина и Игнасио Сааведры.
Футбол. Россия. Первая лига
Сочи — Нефтехимик 3:2
Голы: 0:1 Константин Шильцов (1'), 1:1 Павел Маслов (26'), 1:2 Максим Петров (45+1'), 2:2 Павел Мелёшин (61'), 3:2 Игнасио Сааведра (90+1') Сочи: Александр Дёгтев, Олег Кожемякин, Руслан Магаль, Артём Макарчук, Павел Маслов, Кирилл Суслов, Кирилл Кравцов, Игнасио Сааведра, Руслан Барт, Мартин Крамарич, Павел Мелёшин Нефтехимик: Никита Янович, Александр Кахидзе, Даниил Сагуткин, Марат Ситдиков, Николай Толстопятов, Эдуард Валиахметов, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Кирилл Морозов, Максим Петров, Константин Шильцов Предупреждения: Кирилл Морозов (11'), Даниил Сагуткин (25'), (42'), Даниил Родин (81')
После этой игры у «Сочи» стало 27 очков и четвертое место в турнирной таблице. У «Нефтехимика» осталось 22 балла и 10-я строчка.
В параллельной игре «Чайка» разгромила «Тюмень» со счетом 3:0.
Авторами забитых мячей стали Данила Янов и Александр Хохлачев, который отметился дублем.
Футбол. Россия. Первая лига
Чайка — Тюмень 3:0
Голы: 1:0 Данила Янов (19'), 2:0 Александр Хохлачев (26'), 3:0 Александр Хохлачев (87') Чайка: Михаил Штепа, Андрей Евдокимов, Камиль Ибрагимов, Данил Пелих, Муслим Бамматгереев, Никита Маляров, Данила Янов, Эльдияр Зарыпбеков, Александр Хохлачев, Владислав Руденко, Uzhgin M. Тюмень: Евгений Гошев, Александр Бем, Никита Калугин, Давид Шавлохов, Артём Воропаев, Данил Клёнкин, Артём Кулишев, Денис Ткачук, Данил Карпов, Александр Коротаев, Mokaev I. Предупреждения: Данил Клёнкин (33'), Данил Карпов (63'), Муслим Бамматгереев (70')
«Чайка» набрала 25 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице. В активе «Тюмени» осталось 9 баллов и последняя строчка.