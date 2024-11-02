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    «Ницца» в гостях обыграла «Брест» в матче Лиги 1

    «Брест» — «Ницца»: счет матча 0:1, обзор голов

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    «Ницца» одержала победу над «Брестом» (1:0) в матче 10-го тура французской Лиги 1.

    «Брест» — «Ницца»
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    «Брест» — «Ницца»

    Единственный гол в этом матче забил нападающий гостей Эванн Гессан на 42-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Брест — Ницца 0:1
    Гол: 0:1 Эванн Гессан (42') Брест: Марко Бизот, Кенни Лала, Жюльен Ле Кардинал, Сумола Кулибали, Жордан Амави (Массадио Айдара, 89'), Махди Камара (Жонас Мартен, 79'), Пьерр Лис-Мелу, Уго Маньетти (Камори Думбия, 68'), Мама Бальде (Ибрахим Салах, 69'), Ромен дель Кастильо (Ромен Февр, 79'), Людовик Ажорк Ницца: Марчин Булка, Жонатан Клосс (Антуан Менди, 76'), Мохамед Абдельмонем, Моиз Бомбито, Данте, Жереми Бога (Гаэтан Лаборде, 62'), Юссуф Ндайишимие (Тангай Н'Домбеле, 76'), Пабло Росарио, Мохамед-Али Чо (Софьян Диоп, 76'), Эванн Гессан (Юссуфа Мукоко, 90'), Али Абди Предупреждения: Данте (74'), Abdelmonem Mohamed (84')

    После этого матча «Ницца» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 16-ю очками в активе. «Брест» — на 10-й позиции (13).

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