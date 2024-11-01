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    Дзюба вернулся в общую группу «Акрона» перед матчем с «Крыльями Советов»

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    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба возобновил тренировки в общей группе, сообщает «Матч ТВ».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Дзюба получил микроповреждение задней поверхности бедра в начале матча с «Зенитом» (0:5) в 12 туре РПЛ.

    По словам главного тренера «Акрона» Заура Тедеева, Дзюба пока не готов провести на поле 90 минут.

    «Но он хорошо тренируется. Он провел курс реабилитации, а это — тоже тренировка. Иногда даже выше, чем тренировка в группе в плане нагрузки.

    Слава богу, что у него всё идет хорошо. Мы надеемся, что в скором времени он будет готов играть 90 минут», — сказал Тедеев.

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    • В ближайшем матче «Акрон» сыграет 3 ноября против «Крыльев Советов».

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    Дзюба провел в текущем сезоне РПЛ пять матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

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