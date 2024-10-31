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    Дзюба: Неважно, что кричат гиены и шакалы, когда ты лев

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    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба дал комментарий по поводу не совсем приятных выкриков с трибун в свой адрес.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Как часто мне кричали нелицеприятные вещи? Часто кричали. Постоянно. Наверное, неправильно, что это происходит, но оно как есть. Поэтому во всех странах мира футбольных это происходит. Это часть игры.

    Как бы себя повел я в такой ситуации? Я уже чуть повзрослее, чем Миша. На самом деле неважно, что кричат гиены и шакалы, когда ты лев. Вот и все. Мне по барабану на самом деле. Ты просто делаешь свое дело и все. Сегодня они кричат так, а завтра по-другому.

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    Странная ситуация, неожиданная вообще. Миша сам понимает, что вспылил. Я его вообще не осуждаю никак, но общая масса моих знакомых удивились этому поступку», — заявил Дзюба в интервью ютуб-каналу «Брейн в деле».

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