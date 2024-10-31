Голкипер «Химок»: Нужно просто выиграть пару игр, тогда все будет нормально

Вратарьвысказался о перспективах своей команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Честно, не могу ответить, почему "Химки" находятся в зоне стыковых матчей, хотя с "Локомотивом" и "Динамо" играем хорошо. Мы ошибаемся, поэтому пропускаем.

Не знаю, объективное ли сейчас место "Химок" в таблице, пока так. Мы стремимся занимать места выше. Конечно, чувствуем, что можем приблизиться к первым восьми командам. Нужно просто выиграть пару игр, тогда всё будет нормально», — сказал Кокарев Чемпионату.

После 13-и туров в российской Премьер-лиге «Химки» занимают 13-е место в таблице с 11-ю очками в активе, отставая от спасительной 12-й позиции на 1 балл.