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    Голкипер «Химок»: Нужно просто выиграть пару игр, тогда все будет нормально

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    Вратарь «Химок» Никита Кокарев высказался о перспективах своей команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Никита Кокарев — голкипер «Химки»
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    Никита Кокарев — голкипер «Химки»

    «Честно, не могу ответить, почему "Химки" находятся в зоне стыковых матчей, хотя с "Локомотивом" и "Динамо" играем хорошо. Мы ошибаемся, поэтому пропускаем.

    Не знаю, объективное ли сейчас место "Химок" в таблице, пока так. Мы стремимся занимать места выше. Конечно, чувствуем, что можем приблизиться к первым восьми командам. Нужно просто выиграть пару игр, тогда всё будет нормально», — сказал Кокарев Чемпионату.

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    • После 13-и туров в российской Премьер-лиге «Химки» занимают 13-е место в таблице с 11-ю очками в активе, отставая от спасительной 12-й позиции на 1 балл.

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