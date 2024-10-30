Степашин: Пик карьеры у Смолова уже позади

Член совета директоров «Динамо»высказался об уходе из клуба. Он отметил, что пик карьеры форварда уже позади.

«Будем откровенны: пик карьеры у Феди уже позади. Ему было сделано определенное предложение: сколько матчей сыграешь — столько и получишь. Федора этот вариант не устроил, и он поехал в "Краснодар". Знаю его с 15 лет. Передаю ему привет через ваше издание. Пусть у него получится в "Краснодаре", где он, к слову, провел два своих лучших сезона.

Если бы не треклятая паненка в четвертьфинале домашнего чемпионата мира против хорватов, фон вокруг него был бы более позитивным. И сыграй Федя на том турнире в паре с Кокориным, думаю, у нас было больше шансов пройти хорватов. Смолов — настоящий профессионал: режимщик, читающий парень, знает английский. И хотя для меня он все равно динамовец, искренне желаю Федору успехов в новой старой команде», — сказал Степашин «СЭ».

В нынешнем сезоне Смолов в 10 матчах во всех турнирах забил два гола и сделал три ассиста.

Календарь и таблица РПЛ

После 13 туров «Динамо» с 26 очками находится на 4-й строчке в таблице РПЛ.