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    Шикунов: «Краснодар» на фоне «Спартака» показывает космос

    Футбол Краснодар Спартак Зенит
    Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался по поводу прогресса «Краснодара» в этом сезоне.

    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
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    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»

    «Краснодар» набрал 33 очка в 13 турах и единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

    «У "Краснодара" есть свои плюсы, а у "Зенита" — свои. "Быки" как-то более уверенны. "Зениту" некоторые матчи даются с напрягом, нет легкости. У питерцев была легкость, когда был Глушенков. Как только он сломался, легкость и уверенность куда-то пропали. Все были уверены, что после шести туров ни у кого из клубов РПЛ нет шансов.

    А еще у Глушенкова попёрло. Но вдруг травмы Глушенкова и Вендела, и у "Зенита" что-то надломилось в игровом плане. Глушенков в качестве дирижера всем руководил, всё было по нотам. Происходила какая-то фантастика. Все думали, что на 10-м туре чемпионат закончится. Но "Зенит" вдруг не обыграл "Химки" и "Спартак", сломались лидеры.

    У "Краснодара" же всё было наоборот: плохо начали чемпионат, ничья дома с махачкалинским "Динамо". Но потом у них пошла фантастическая игра. По телевизору их игра — это одно, но вживую — совсем другое.

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    • Я видел матч со "Спартаком" на трибуне. "Краснодар" выстроен и является быстрой командой европейского уровня. Они играют в прямой футбол с хорошими выходами. У них нет никаких проблем сзади. Всё чётко! Приятно на них было смотреть. На уровне "Спартака" "Краснодар" показывал космос.

    Календарь и таблица РПЛ

    Даже "Зенит" дома не смог легко обыграть "Спартак", а "быки" взяли все топ-клубы. Поэтому всем нужно насторожиться», — приводит слова Шикунова «Чемпионат».

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