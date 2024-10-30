Шикунов: «Краснодар» на фоне «Спартака» показывает космос

Бывший спортивный директор «Спартака»высказался по поводу прогресса «Краснодара» в этом сезоне.

«Краснодар» набрал 33 очка в 13 турах и единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

«У "Краснодара" есть свои плюсы, а у "Зенита" — свои. "Быки" как-то более уверенны. "Зениту" некоторые матчи даются с напрягом, нет легкости. У питерцев была легкость, когда был Глушенков. Как только он сломался, легкость и уверенность куда-то пропали. Все были уверены, что после шести туров ни у кого из клубов РПЛ нет шансов.

А еще у Глушенкова попёрло. Но вдруг травмы Глушенкова и Вендела, и у "Зенита" что-то надломилось в игровом плане. Глушенков в качестве дирижера всем руководил, всё было по нотам. Происходила какая-то фантастика. Все думали, что на 10-м туре чемпионат закончится. Но "Зенит" вдруг не обыграл "Химки" и "Спартак", сломались лидеры.

У "Краснодара" же всё было наоборот: плохо начали чемпионат, ничья дома с махачкалинским "Динамо". Но потом у них пошла фантастическая игра. По телевизору их игра — это одно, но вживую — совсем другое.

Я видел матч со "Спартаком" на трибуне. "Краснодар" выстроен и является быстрой командой европейского уровня. Они играют в прямой футбол с хорошими выходами. У них нет никаких проблем сзади. Всё чётко! Приятно на них было смотреть. На уровне "Спартака" "Краснодар" показывал космос.

Календарь и таблица РПЛ

Даже "Зенит" дома не смог легко обыграть "Спартак", а "быки" взяли все топ-клубы. Поэтому всем нужно насторожиться», — приводит слова Шикунова «Чемпионат».