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    Александр Шмурнов«Винисиуса сгубил Золотой мяч». Александр Шмурнов подводит итоги огненного футбольного уик-энда в Европе
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    Аршавин: Если бы в России платили меньше, то игроков за границей было бы больше

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    Известный российский футболист Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, что мало отечественных футболистов выступают в европейских чемпионатах.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «В принципе российских игроков за границей всегда было немного.

    Может быть, в девяностых годах уезжали часто, потому что это было обусловлено финансовой составляющей, так как за границей больше платили.

  • «Винисиуса сгубил Золотой мяч». Александр Шмурнов подводит итоги огненного футбольного уик-энда в Европе
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    • Сейчас же наши клубы конкурентоспособны и лучшие игроки зарабатывают здесь больше. У них меньше мотивации уезжать.

    Да, когда мы отстранены от европейских турниров, у ребят, наоборот, появляется больше желания уехать, чтобы играть в таких турнирах, как Лига Европы, Лига чемпионов.

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    Если бы в России платили меньше, то игроков за границей было бы больше», — цитирует Аршавина «Р-Спорт».

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