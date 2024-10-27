«Оренбург» на своем поле сыграет с «Рубином» в матче 13-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Оренбург»

На данную минуту «Оренбург» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав 8 очков в 12-ти матчах. На счету уральской команды одна победа, 5 ничьих и 6 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 14:22.

После назначения Владимира Слишковича на пост главного тренера «Оренбург» провел один матч в чемпионате, отыграв два мяча по ходу встречи с «Крыльями Советов» — ничья 2:2. До этого «Оренбург» минимально уступил «Зениту», а еще ранее проиграл «Пари НН» (1:2).

На неделе «Оренбург» завершил свое выступление в Кубке России, обыграв «Химки» (2:0) в заключительном матче группового этапа. «Газовики» заняли последнее место в квартете, набрав 3 очка.

«Рубин»

«Рубин» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, заработав 15 очков после 12-ти туров. Казанцы одержали 4 победы, 3 раза сыграли вничью и уступили в 5-ти матчах, забив 14 голов и пропустив 19 мячей в свои ворота.

В крайнем туре «Рубин» четыре раза доставал мяч из сетки своих ворот, крупно проиграв дома московскому «Динамо» (0:4). Это поражение стало для подопечных Рашида Рахимова первым после победы над «Ахматом» (2:0) и двух ничьих с «Факелом» (0:0) и ЦСКА (1:1).

«Рубин» также продолжает борьбу в Кубке России. В заключительном туре группового этапа казанцы минимально обыграли в гостях «Акрон» (1:0) и со второго места вышли в плей-офф Пути РПЛ.

Личные встречи

В прошлом сезоне РПЛ матч в Казани завершился вничью (1:1), а в Оренбурге была зафиксирована крупная победа хозяев — 3:0.

Всего в 9-ти очных встречах на счету каждой из команд по 3 победы и еще в 3-х случаях была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оренбург» — «Рубин» с коэффициентом 3.45.