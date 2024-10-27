В рамках 13-го тура российской Премьер-лиги «Оренбург» на своем поле примет «Рубин». Поединок пройдет 27 октября и начнется в 12:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Оренбург»

Турнирное положение: Команда занимает предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ с 8-ю очками в активе после 12-и туров. «Оренбург» отстает от спасительной 12-й позиции на 3 балла.

Вся борьба у команды еще впереди. К тому же, «Оренбург» не так уж и плохо выступает на своем поле, набрав дома 7 очков из 21-го возможного и занимая 10-е место в лиге по этому показателю.

Последние матчи: В прошлой встрече «Оренбург» обыграл «Химки» со счетом 2:0 в рамках Кубка России. Матчем ранее команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» (2:2), совершив камбэк с 0:2.

За последние 5 матчей во всех турнирах у «Оренбурга» только 1 победа, 3 поражения и один ничейный результат. За этот период команда пропустила 7 голов при 6-и забитых.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: Пока что «Оренбург» далек от оптимальной формы. Команда выиграла только 1 матч в нынешнем сезоне РПЛ, который состоялся еще в июле.

Несмотря на это, в последней очной встрече «Оренбург» обыграл «Рубин» со счетом 3:0 в апреле этого года. Сможет ли на сей раз команда противостоять казанцам? Шансы на победу точно будут, ведь и «Рубин» не в идеальной форме.

«Рубин»

Турнирное положение: Казанцы располагаются на 7-й позиции в РПЛ с 15-ю очками в активе после 12-и туров. «Рубин» отстает от 5-ки лидеров на 8 баллов.

Стоит отметить, что казанская команда отлично выступает на чужом поле. «Рубин» занимает 6-е место в лиге по этому показателю, набрав за этот период 8 очков из 15-и возможных.

Последние матчи: В прошлой встрече команда обыграла «Акрон» со счетом 1:0 в Кубке России, забив единственный гол на 8-й минуте. До этого «Рубин» крупно уступил московскому «Динамо» (0:4).

За последние 5 матчей во всех турнирах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот период «Рубин» забил 3 гола при 5-и пропущенных.

Состояние команды: Сейчас у «Рубина» есть проблемы, через которые необходимо пройти. К примеру, на грани увольнения находится главный тренер команда Рашид Рахимов.

Если «Рубин» сможет победить «Оренбург» в предстоящем матче, то все будет куда лучше для казанцев. Несмотря на это, за последние 5 очных встреч команда обыгрывала оренбургский коллектив только 2 раза.

Статистика для ставок

В последних 17-и матчах во всех турнирах «Оренбург» выиграл только 1 раз

В 5-и последних матчах с участием «Рубина» одна из команд не забивала ни одного гола

«Рубин» только дважды обыгрывал «Оренбург» в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Оренбурга» — 2.45, победа «Рубина» — 2.95, ничья — 3.45.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.90 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью. И «Оренбургу», и «Рубину» очень нужны очки.

Ставка: Ничья за 3.45.

Прогноз: В 1-м тайме одна из команд будет иметь преимущество.

Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.83.