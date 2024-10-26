Гончаренко: Приезд «Спартака» — это всегда большое событие

Наставник «Пари НН»высказался о матче 13-го тура РПЛ, в котором нижегородский клуб сразится с московским «Спартаком». Игра начнется 27 октября в 14:15 мск.

«Приезд "Спартака" — это всегда большое событие. У меня есть рычаги для того, чтобы хорошо настроить игроков на "Спартак". Этот тот случай, когда футболиста можно ночью разбудить и он скажет, что готов играть с красно-белыми.

В моей практике было много матчей со "Спартаком", любому тренеру и команде хочется обыграть московский клуб, так сложилось исторически», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После 12 туров «Пари НН» набрал 12 очков и занимает 11-е место. «Спартак заработал 19 очков идет шестым в таблице.