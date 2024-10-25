Рахимова могут уволить с поста главного тренера «Рубина»

Главный тренерможет покинуть свой пост. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что руководство «Рубина» может уволить главного тренера, если команда покажет плохие результаты в предстоящем матче 13-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Часть руководства «Рубина» настроена против Рахимова, надеясь на его отставку. К тому же, болельщики казанского клуба требуют уволить главного тренера.

Возможный кандидат на замену Рахимова в «Рубине» — Владимир Федотов, который ранее работал в ЦСКА.

После 12-и туров в российской Премьер-лиге казанская команда занимает 7-е место в таблице с 15-ю очками в активе.