Рахимова могут уволить с поста главного тренера «Рубина»

Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина»« Фото: globallookpress.com
Стало известно, что руководство «Рубина» может уволить главного тренера, если команда покажет плохие результаты в предстоящем матче 13-го тура РПЛ против «Оренбурга».
Часть руководства «Рубина» настроена против Рахимова, надеясь на его отставку. К тому же, болельщики казанского клуба требуют уволить главного тренера.
Возможный кандидат на замену Рахимова в «Рубине» — Владимир Федотов, который ранее работал в ЦСКА.
После 12-и туров в российской Премьер-лиге казанская команда занимает 7-е место в таблице с 15-ю очками в активе.