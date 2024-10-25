Непомнящий назвал фаворита в матче «Зенит» — «Локомотив»

Российский тренервысказался о предстоящем матче 13-го тура РПЛ между

«Локомотив не так давно без шансов проиграл в РПЛ "Химкам" со счётом 0:2. Но это выиграли не "Химки", а проиграли железнодорожники. Матч с "Зенитом" — это совсем другое, ведь питерцы являются фаворитами. Но нас ждёт интересная игра.

Галактионов в игре с "Ростовом" выставил основу, потому что у команды есть время для подготовки к "Зениту". Благодаря участию в кубковой игре у футболистов будет эмоциональный подъём на матч с "Зенитом". Но я не могу сказать, кто на данный момент сильнее: "Зенит" или "Локомотив". Железнодорожники мне приятны — мне нравится их игра, а также то, что важную роль играют отечественные футболисты», — сказал Непомнящий Чемпионату.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 27-го октября в 19:30 мск.

После 12-и туров в РПЛ «Сине-бело-голубые» располагаются на 2-й позиции в таблице с 29-ю очками в активе. «Локомотив» — на 3-м месте (27).