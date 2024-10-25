Мантуан о матче «Зенит» — «Локомотив»: Жду отличного футбола

Полузащитникподелился мыслями о предстоящем матче 13-го тура российской Премьер-лиги против

«Какой игры жду на "Газпром Арене"? Жду отличного футбола, это ведь принципиальное противостояние! Надеюсь, все наши болельщики придут на стадион и поддержат нас, потому что важность этой игры неоценима.

В случае победы шанс вернуться в лидеры будет очень высоким, и его ни в коем случае нельзя упускать», — приводит слова Мантуана официальный сайт «Зенита».

Матч между «сине-бело-голубыми» и «Локомотивом» состоится 27-го октября в 19:30 мск. «Зенит» после 12-и туров занимает 2-е место в таблице РПЛ (29 очков), а «Локомотив» — на 3-й позиции (27).