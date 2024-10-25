Булыкин: «Локомотив» может проявить себя и показать характер

Бывший российский футболистподелился мыслями перед матчем 13-го тура РПЛ между

«Конечно, "Зенит" фаворит в матче. Но верю, что "Локомотив" может проявить себя и показать характер.

Кубковая игра с "Ростовом" дала много положительных эмоций — это может помочь "Локомотиву" хорошо сыграть с "Зенитом". Думаю, что игра должна быть зрелищной и результативной. А кто победит — покажет матч», — сказал Булыкин Чемпионату.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 27-го октября в 19:30 мск. После 12-и туров в РПЛ «сине-бело-голубые» занимают 2-е место в таблице (29 очков), а «железнодорожники» располагаются на 3-й позиции (27).