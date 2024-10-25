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    «Зенит»13-й тур РПЛ. Канчельскис ставит на разгромную победу «Зенита» над «Локо», Масалитин верит в ЦСКА
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    Булыкин: «Локомотив» может проявить себя и показать характер

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    Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился мыслями перед матчем 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «Конечно, "Зенит" фаворит в матче. Но верю, что "Локомотив" может проявить себя и показать характер.

    Кубковая игра с "Ростовом" дала много положительных эмоций — это может помочь "Локомотиву" хорошо сыграть с "Зенитом". Думаю, что игра должна быть зрелищной и результативной. А кто победит — покажет матч», — сказал Булыкин Чемпионату.

  • 13-й тур РПЛ. Канчельскис ставит на разгромную победу «Зенита» над «Локо», Масалитин верит в ЦСКА
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    • Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 27-го октября в 19:30 мск. После 12-и туров в РПЛ «сине-бело-голубые» занимают 2-е место в таблице (29 очков), а «железнодорожники» располагаются на 3-й позиции (27).

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