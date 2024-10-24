Семак отреагировал на заявления Карпина о российском футболе

Главный тренер «Зенита»прокомментировал резкие высказыванияо российском футболе.

«У каждого есть свое мнение. Что касается чемпионата, то все лиги разные, везде есть свои истории, которые диктуют, в какой футбол играть.

Конечно, у нас, если говорить об интенсивности, многие команды играют глубоко от обороны. И в таком случае, если эта команда глубоко обороняется, ни о какой интенсивности не может быть и речи.

Интенсивность хороша, когда команды играют на встречных курсах, есть много пространства, тогда и интенсивность будет достаточная.

Что касается той же Бельгии или Голландии, да, там все клубы играют больше в атаку, более интересно для болельщиков. Сам футбол такой, который помогает ярко проявлять себя игрокам. Это чемпионаты, где в большинстве своем клубы работают на то, чтобы засветить игрока, проявить его лучшие качества, продать. Отсюда и футбол в той или иной степени.

Но опять же, кроме скорости и интенсивности есть другие аспекты: и мастерство и качество. Много составляющих, которые влияют на уровень футбола.

Если брать ту же "Барселону" с Хави, с Иньестой… Это игроки, которые великолепно играли с мячом, и тот же общий пробег той "Барселоны" будет значительно ниже многих команд в российской Премьер-лиге. Но это не говорит о том, что команда играет хуже.

У каждого свое мнение, каждый выстраивает тот или иной план подготовки своей команды, исходя из уровня чемпионата, исходя из требований, задач, футболистов.

Потому что многие игроки сами по себе не могут интенсивно проводить работу, зато у них есть другие качества. Все футболисты разные, все зависит от их индивидуальных характеристик», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».