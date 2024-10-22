Карпин: Чемпионат Бельгии — быстрее нашего, 100 процентов

Главный тренер сборной России и «Ростова»сравнилс чемпионатом

«Чемпионат Бельгии — быстрее нашего, 100 процентов. Что касается скоростей как в плане работы с мячом, так и в плане физической активности, я считаю, что он быстрее, чем наш чемпионат.

Уровень российского футбола по таланту стал ниже, чем был, когда приезжали топовые иностранцы.

По уровню таланта, наверное, можно сравнить [бельгийский чемпионат] с российским. Но по уровню быстроты, я считаю, что даже бельгийский чемпионат быстрее, чем российский», — сказал Карпин в интервью нападающему «Краснодара» и блогеру Федору Смолову.