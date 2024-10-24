«Рейнджерс» разгромил «Стяуа», «Тоттенхэм» победил АЗ, а «Лацио» — «Твенте» в ЛЕ

Еще три матча Лиги Европы подошли к концу.

Английский «Тоттенхэм» выиграл с минимальным счетом у голландского АЗ Алкмар — 1:0.

Победу «шпорам» принес точный удар с пенальти на 53-й минуте бразильца Ришарлисона.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Тоттенхэм — АЗ Алкмар 1:0 Гол: 1:0 Ришарлисон (пенальти) (53') Тоттенхэм: Фрейзер Форстер, Раду Дрэгушин, Бен Дэвис, Дестини Удоджи, Арчи Грей, Лукас Бергвалль (Деян Кулушевски, 72'), Родриго Бентанкур, Джеймс Мэддисон (Папе Сарр, 73'), Майки Мур (Вильсон Одобер, 87'), Ришарлисон (Доминик Соланке, 64'), Тимо Вернер (Бреннан Джонсон, 46') АЗ Алкмар: Ром-Джейден Овусу-Одуро, Давид Мёллер Вольфе, Максим Деккер, Алешандре Пенетра, Сеия Маикума (Майкель Лахдо, 66'), Рубен ван Боммел (Денсо Касиус, 12'), Кристиян Белич (Пер Копмейнерс, 46'), Свен Мейнанс (Dave Kwakman, 84'), Йорди Класи, Трой Пэрротт, Эрнест Поку Предупреждения: Давид Мёллер Вольфе (56'), Максим Деккер (81'), Давид Мёллер Вольфе (85'), Dave Kwakman (90'), Йорди Класи (90 + 1')

Календарь и таблица Лиги Европы

Итальянский «Лацио» на выезде был сильнее голландского «Твенте» — 2:0.

На 11-минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления вратаря Ларса Уннершталя.

Римляне открыли счет на 35-й минуте после точного удара Педро с передачи Матиаса Весино.

На 87-й минуте Густав Исаксен закрепил преимущество «Лацио».

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Твенте — Лацио 0:2 Голы: 0:1 Педро Родригес (35'), 0:2 Густав Исаксен (87') Твенте: Ларс Уннерсталл, Барт ван Рой, Мес Хилгерс, Анасс Салах-Эддин (Сайфалла Лтайеф, 80'), Макс Брюнс, Юри Регер, Михел Влап (Карел Эйтинг, 61'), Сем Стейн (Гейс Бесселинк, 61'), Рикки ван Волфсвинкель, Митчелл ван Берген (Пшемыслав Титонь, 13'), Сэм Ламмерс (Бас Кюйперс, 46') Лацио: Христос Мандас, Лука Пеллегрини, Алессио Романьоли, Самуэль Жиго (Патрисио Габбарон, 77'), Маттиа Цаканьи (Валентин Кастеллано, 65'), Фисайо Деле-Баширу, Матиас Весино (Николо Ровелла, 64'), Адам Марушич, Булайе Диа (Густав Исаксен, 77'), Педро Родригес, Лум Чауна (Марио Хила, 89') Предупреждения: Рикки ван Волфсвинкель (63'), Барт ван Рой (69'), Макс Брюнс (69'), Михел Влап (72') Удаление: Ларс Уннерсталл (11')

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Шотландский «Рейнджерс» разгромил на своем поле румынский «Стяуа» — 4:0.

Дубль в этой встрече оформил Вацлав Черны, также забивали Том Лоуренс и Хамза Игамане.