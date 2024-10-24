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    Наумов о матче «Зенит» — «Локомотив»: Очень сомневаюсь, что гости победят

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мыслями перед матчем 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «железнодорожниками».

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «Локомотив на позитиве закончили встречу с "Ростовом", это положительно для психологии команды перед "Зенитом". Матч будет интересным и острым. Очень сомневаюсь, что "Локомотив" победит, рассчитываю хотя бы на очко. Команде Галактионова будет трудно, поэтому боевая ничья её устроит.

    Я помню время, когда "Локомотив" редко проигрывал в Санкт-Петербурге. Мне кажется, эта традиция должна сохраняться. Но "Зенит" очень силён, понимает, что ошибаться нельзя. А Галактионов знает, как выстроить игру против "Зенита" — резкие выходы в контратаку. В этом помогут быстрые Пиняев и Батраков, а вот Самошников — большая потеря», — сказал Наумов Чемпионату.

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    • Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 27-го октября в 19:30 мск. «Сине-бело-голубые» занимают 2-е место в таблице с 29-ю очками в активе, а «железнодорожники» — на 3-й позиции (27).

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