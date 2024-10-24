Мостовой: Кто-то из других команд однозначно вмешается в борьбу «Зенита» и «Краснодара»

Экс-игроквысказался об интриге в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Я считаю, что кто-то из других команд однозначно вмешается в борьбу "Зенита" и "Краснодара". Интрига в соперничестве за победу в чемпионате России обязательно будет.

"Локомотив" для меня пока загадка. Я остаюсь при своем мнении об их перспективах. И если они еще пару раз проиграют, как проиграли "Химкам", то будут уже не в тройке. Думаю, так и будет, скорее всего.

Я вижу, что сейчас ЦСКА немного преобразился и стал играть более стабильно. "Динамо" должно прибавить. Есть надежда на то, что наш любимый "Спартак" со своим составом игроков должен подобраться к лидерам.

Календарь и таблица РПЛ

Но сейчас что-то прогнозировать пока сложно, потому что зимняя пауза продлится два с половиной месяца. Трудно сказать, что будет с той или иной командой после этого перерыва», — цитирует Мостового «Р-Спорт».