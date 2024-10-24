Конте рассказал о переговорах между «Наполи» и Хвичей

Главный тренервысказался о будущем в команде

«Между клубом и окружением футболиста ведутся переговоры, но я не могу вдаваться в подробности. Прошу Хвичу продолжать делать то, что он делает и сосредоточиться на сезоне. Он профессионал. Надеюсь, что всё уладится наилучшим образом для клуба, игрока и его агента. Но я также знаю, что в футболе всё может случиться.

Должно быть соглашение, удовлетворяющее все стороны. Независимо от того, будет эта сделка достигнута или нет, футболист должен оставаться сосредоточенным. Я не вижу проблем, а время покажет всё остальное», — приводит слова Конте AS.

В этом сезоне Хвича Кварацхелия провел восемь поединков, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.