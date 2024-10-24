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    Компани объяснил, почему «Бавария» проиграла «Барселоне»

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    Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:4) в матче общего этапа Лиги чемпионов.

    Венсан Компани
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    Венсан Компани

    «Мы совершенно точно выложились сегодня на 100%, но наши 100% сейчас недостаточно хороши. В начале второго тайма мы спешили отыграться. Забить никак не получалось, и я пошел на встряску из четырех замен. Однако и их оказалось недостаточно.

    В первом тайме, думаю, все мы — и вы, журналисты, в том числе — чувствовали, что в этой игре все может быть в наших руках. Однако в ключевые моменты нас превзошли.

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    • Результат тяжек, но мы должны извлечь урок из игры с таким хорошим соперником, чтобы в следующий раз использовать те возможности, которые у нас появятся.

    Самый простой анализ говорит о том, что при таком контроле мяча, который у нас был, необходимо использовать его так, чтобы перехватывать у соперника инициативу.

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    Мы создали несколько моментов, пойдя вперед, но перехватить ее за 90 минут так и не смогли. Так что, когда у него получалось, а у нас — нет, нас в итоге наказывали за отсутствие должного контроля», — приводит слова Компани пресс-служба УЕФА.

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