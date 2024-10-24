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    Нойер: «Барселона» и «Бавария» играли рискованно

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    Наставник «Баварии» Мануэль Нойер высказался о поражении клуба от «Барселоны» (1:4) в Лиги чемпионов. Встреча прошла 23 октября.

    Мануэль Нойер
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    Мануэль Нойер

    «Обе команды играли рискованно, поэтому возможны ошибки и потери мяча. Мы допускали ошибки, мы должны быть более собранными и агрессивными в центре поля, потому что у "Барселоны" есть быстрые игроки, такие как Рафинья, которого мы сегодня упустили.

    Это тот момент, который мы должны улучшить. Также следует сказать, что "Барселона" играет с большей интенсивностью, чем команды, с которыми мы сталкивались до сих пор», — приводит слова Нойера Bayern&Germany.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    У хозяев поля хет-триком отметился Рафинья. Еще один гол забил Роберт Левандовский.

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