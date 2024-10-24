ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука ВушковичЛука Вушкович: 17-летний «монстр» может стать новой звездой «Тоттенхэма»
    Все новости спорта

    Колосков: Наконец-то нашли Бруней

    Футбол Сборная России Футбол России
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил предстоящий матч России и Брунея.

    Вячеслав Колосков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Колосков

    «Да кто его знает, как сложится этот матч? Бруней занимает диаметрально противоположное России место в рейтинге ФИФА, но какая разница? Сейчас играем не с теми, с кем хотим, а с теми, кто согласен. Установка одна — сборная должна играть, собираться. Весь мир играет в эти дни, все заняты. Наконец-то нашли Бруней. Соперника невозможно найти — все играют, заняты. Поэтому Бруней.

    Есть такое понятие как дипломатия. Не просто Дюков позвонил и договорился с коллегой. Это решается через посольства, государственных лиц. Не всё так просто», —цитирует Колоскова «Чемпионат».

    В ноябре сборная России 15 ноября сыграет в Краснодаре с Брунеем. Краснодар примет матч сборной России впервые с 2017 года. Также 19 числа должен состояться матч против Сирии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аякс» привезет три очка из Азербайджана?
  • «Карабах» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Смогут ли «Крылья» дать бой «бело-голубым»?
  • «Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Астана» сохранит ворота на замке?
  • ТНС — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.61
  • Экспресс дня 24 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Карабах — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч ТНС — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч ХИК — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Атлетик — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Фенербахче — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры