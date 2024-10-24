Колосков: Наконец-то нашли Бруней

Почетный президент РФСоценил предстоящий матч России и Брунея.

«Да кто его знает, как сложится этот матч? Бруней занимает диаметрально противоположное России место в рейтинге ФИФА, но какая разница? Сейчас играем не с теми, с кем хотим, а с теми, кто согласен. Установка одна — сборная должна играть, собираться. Весь мир играет в эти дни, все заняты. Наконец-то нашли Бруней. Соперника невозможно найти — все играют, заняты. Поэтому Бруней.

Есть такое понятие как дипломатия. Не просто Дюков позвонил и договорился с коллегой. Это решается через посольства, государственных лиц. Не всё так просто», —цитирует Колоскова «Чемпионат».

В ноябре сборная России 15 ноября сыграет в Краснодаре с Брунеем. Краснодар примет матч сборной России впервые с 2017 года. Также 19 числа должен состояться матч против Сирии.