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    «Фенербахче» и «МЮ» сыграли вничью, «Лион» дома уступил «Бешикташу»

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    Очередные три матча Лиги Европы подошли к концу.

    Кристиан Эриксен
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    Кристиан Эриксен

    Турецкий «Фенербахче» и английский «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя — 1:1.

    На 15-й минуте счет открыл Кристиан Эриксен, ему ассистировал Джошуа Зиркзее.

    Хозяева смогли отыграться на 49-й минуте после точного удара Юсефа Эн-Несири.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Фенербахче — Манчестер Юнайтед 1:1
    Голы: 0:1 Кристиан Эриксен (15'), 1:1 Юссеф Эн-Несири (49') Фенербахче: Доминик Ливакович, Мерт Мюльдюр, Александр Джику, Чаглар Сёюнджю, Брайт Осави-Самуэль (Родриго Бекао, 62'), Софьян Амрабат, Фред, Себастьян Шиманьски (Мерт Хакан Яндаш, 90'), Душан Тадич (Исмаиль Юксек, 79'), Аллан Сент-Максимен (Ирфан Кавечи, 79'), Юссеф Эн-Несири (Эдин Джеко, 79') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Нуссайр Мазрауи, Лисандро Мартинес, Виктор Линделёф (Каземиро, 55'), Маттейс де Лигт, Диогу Далот, Алехандро Гарначо, Мануэль Угарте, Кристиан Эриксен, Джошуа Зиркзее (Расмус Хёйлунн, 55'), Маркус Рашфорд (Антони, 73') Предупреждения: Маркус Рашфорд (14'), Брайт Осави-Самуэль (60'), Мерт Мюльдюр (90 + 2')

    Французский «Лион» неожиданно дома проиграл турецкому «Бешикташу» — 0:1.

    Автором единственного мяча на 71-й минуте стал полузащитник Жедсон Фернандеш, которым летом активно интересовался «Зенит». Голевую передачу ему отдал Рафа Силва.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Лион — Бешикташ 0:1
    Гол: 0:1 Жедсон Фернандеш (71') Лион: Лукас Перри, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Николас Тальяфико, Таннер Тессманн, Корентин Толиссо, Эрнест Нуама (Уилфрид Заха, 73'), Саид Бенрахма, Райан Шерки (Жорж Микаутадзе, 79'), Александр Ляказетт (Гифт Орбан, 79') Бешикташ: Эрсин Дестаноглу, Артур Масуаку, Эмирхан Топчу, Феликс Удуохай, Йонас Свенссон, Жоау Мариу (Али Мохамед, 86'), Рафаэл Силва, Жедсон Фернандеш, Шер Ндур, Чиро Иммобиле (Онур Булут, 86'), Эрнест Мучи (Семих Кылычсой, 66') Предупреждения: Эмирхан Топчу (29'), Корентин Толиссо (41'), Артур Масуаку (45 + 6'), Таннер Тессманн (61'), Жоау Мариу (70'), Эрсин Дестаноглу (83'), Рафаэл Силва (84'), Семих Кылычсой (84')

    Прогнозы и ставки на футбол

    Шведский «Мальме» на своем поле уступил греческому «Олимпиакосу» — 0:1.

    Победу гостям принес гол на 30-й минуте их главной звезды Аюба Эль-Кааби. Голевую передачу ему отдал Желсон Мартинш.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Мальмё — Олимпиакос 0:1
    Голы: 1:0 Абде Эззальзули (8'), 1:1 Кевин Дикс (пенальти) (77') Мальмё: Адриан, Диего Льоренте, Натан, Рикардо Родригес, Пабло Форнальс, Джонни Кардозо (Хуанми, 81'), Серхи Альтмира, Айтор Руйбаль (Эктор Бельерин, 62'), Абде Эззальзули, Седрик Бакамбу (Витор Уго Роке Феррейра, 46'), Эсекьель Авила (Ассане Диао, 81') Олимпиакос: Нейтан Тротт, Кевин Дикс, Пантелис Хацидиакос, Родриго Уэскас, Виктор Классон (Андреас Корнелиус, 71'), Магнус Маттссон (Джордан Ларссон, 62'), Лукас Лерагер (Виктор Фрохольдт, 71'), Уильям Клем (Томас Делейни, 62'), Габриэл Перейра, Мохамед Эльюнуссип, Robert (Элиас Ашури, 62') Предупреждения: Мохамед Эльюнуссип (33'), Айтор Руйбаль (37'), Эсекьель Авила (77'), Пабло Форнальс (78'), Элиас Ашури (82'), Кевин Дикс (86')
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