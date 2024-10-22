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    Кечинов: Махачкала — очень неудобный соперника для «Спартака»

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    Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России против махачкалинского «Динамо».

    Валерий Кечинов
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    Валерий Кечинов

    «Предстоящий кубковый матч является важным для махачкалинского "Динамо" и абсолютно неважным для "Спартака". Поэтому красно-белые должны выйти на эту игру раскованными и без давления. Наверняка будут играть те футболисты, которые были мало задействованы в матче с "Краснодаром".

    Как правило, если ты выходишь и на тебя ничего не давит, то ты показываешь самый лучший и искромётный футбол. Хотя Махачкала — очень неудобный соперника для Спартака», — сказал Кечинов Чемпионату.

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    • Матч между махачкалинским «Динамо» и «Спартаком» состоится сегодня, 22-го октября в 18:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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