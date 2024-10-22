Кечинов: Махачкала — очень неудобный соперника для «Спартака»

Экс-футболистподелился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России против махачкалинского

«Предстоящий кубковый матч является важным для махачкалинского "Динамо" и абсолютно неважным для "Спартака". Поэтому красно-белые должны выйти на эту игру раскованными и без давления. Наверняка будут играть те футболисты, которые были мало задействованы в матче с "Краснодаром".

Как правило, если ты выходишь и на тебя ничего не давит, то ты показываешь самый лучший и искромётный футбол. Хотя Махачкала — очень неудобный соперника для Спартака», — сказал Кечинов Чемпионату.

Матч между махачкалинским «Динамо» и «Спартаком» состоится сегодня, 22-го октября в 18:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.