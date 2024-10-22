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    Бараха: Результат для «Валенсии» болезненный, очень тяжелый

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    Наставник «Валенсии» Рубен Бараха прокомментировал поражение от «Лас‑Пальмаса» в Ла Лиге. По словам тренера, его подопечные переживают сложный момент.

    Рубен Бараха
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    Рубен Бараха

    В 10-м туре Примеры «Валенсия» дома уступила «Лас‑Пальмасу» со счетом 2:3.

    «Результат болезненный, очень тяжелый. Но если проанализировать его по этапам, то в первые полчаса мы должны были забить больше мячей. Потом они забили нам гол первым ударом по воротам в конце первого тайма. Этот гол не отражал того, что происходило на поле.

    После перерыва мы должны были сделать счет 2:1 в нашу пользу, но счет стал 1:2. Потом мы остались в меньшинстве и боролись столько, сколько могли. И когда у нас была возможность вернуться в игру, счет стал 1:3.

    Это тяжело, но нужно принять этот результат. В футболе такое иногда случается. Когда вы находитесь в отрицательной динамике, ничто не идет в вашу пользу. У нас не было необходимых навыков, которые могли бы изменить игру.

    Мы понимаем сомнения, беспокойство и разочарование людей. Но когда вы находитесь в такой ситуации, разочарование, сомнения, напряжение и беспокойство не выведут вас из этой ситуации. Нужно постараться хорошо справиться с этим, сохранять спокойствие перед лицом трудностей, потому что мы переживаем трудный момент. Если мы сыграли 10 игр и находимся на последнем месте — это не совпадение. Наша цель — бороться за то, чтобы выбраться оттуда», — сказал Бараха ESPN.

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    «Валенсия» с шестью очками опустилась на последнюю 20‑ю позицию турнирной таблицы Примеры.

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