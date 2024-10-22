«Арсенал» — «Шахтер»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Калафьори, Райс, Парти, Троссард, Мартинелли, Жезус, Хаверц.

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Перейра, Зубков, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Эгиналдо, Сикан.

Матч между этими командами стартует сегодня, 22-го октября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

«Арсенал» занимает 14-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 4 очками в активе. «Шахтер» — на 28-й строчке (1).