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    Создаст ли «Шахтер» проблемы «Арсеналу»?

    «Арсенал» — «Шахтер». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 22 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Шахтер»
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    Букайо Сака («Арсенал»)
    22 октября в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов «Арсенал» на своем поле сыграет против «Шахтера». Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Шахтер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 22 Октября 2024 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 22:00 Шахтёр Д

    Шахтёр Д

  • Донецк
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    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Арсенал» после двух туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 13-ю позицию в зоне плей-офф (9-24 места).

    Команда в стартовом поединке турнира сыграла вничью на выезде с «Аталантой» (0:0), после чего во втором туре на своем поле обыграла ПСЖ (2:0).

    Арсенал Лондон — Шахтёр Д: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках английского первенства «Арсенал» на выезде потерпел поражение от «Борнмута» со счетом 0:2.

    В АПЛ коллектив по итогам восьми поединков находится на третьей позиции, отставая от лидера «Ливерпуля» на один балл, а также по дополнительным показателям уступая второму «Манчестер Сити».

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Томиясу, Сака, Тимбер, Эдегор, Тирни, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех из пяти последних матчах, которые пришлись на английское первенство и Лигу чемпионов, «Арсенал» выиграл при лишь одном поражении.

    Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на победу, не говоря уже о преимуществе в классе, а также факторе своего поля, которые говорят в их пользу.

    Два гола команды в Лиге чемпионов нового сезона забивали разные игроки.

    «Шахтер»

    Турнирное положение: «Шахтер» после двух туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 27-ю позицию вне зоны плей-офф.

    Команда в стартовом поединке главного евротурнира сыграла на выезде вничью с «Болоньей» (0:0), после чего во втором туре дома потерпела разгром от «Аталанты» (0:3).

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  • 19/10/2024

    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках украинского первенства «Шахтер» на чужом поле обыграл «Колос» со счетом 1:0.

    Коллектив в национальном первенстве занимает четвертое место, отставая на шесть очков от лидера «Динамо», а также на два балла от зоны еврокубков.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах «Шахтер» проиграл лишь раз при четырех победах и двух ничьих.

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    Несмотря на столь неплохую форму, разница в классе в пользу соперника, а также фактор чужого поля все же не сулит гостям хороших шансов даже на ничью.

    Команда пока что не забивала в Лиге чемпионов нового сезона.

    История противостояния

    Первое столкновение — групповой этап Лиги чемпионов 2000/01: Впервые команды встретились в группе. «Арсенал» победил в Лондоне 3:2, а в Донецке была зафиксирована ничья 1:1.

    Групповой этап Лиги чемпионов 2010/11: Самое значимое противостояние произошло в этой кампании. В первом матче «Арсенал» разгромил «Шахтер» в Лондоне 5:1. Это была одна из самых крупных побед «Арсенала» в еврокубках.

    Возвращение Фернандо на «Эмирейтс» (2010/11): Бывший игрок «Арсенала» Эдуардо, который тогда выступал за «Шахтер», забил гол в ответной встрече, которую «Шахтер» выиграл 2:1 в Донецке. Несмотря на этот успех, «Арсенал» и «Шахтер» прошли в плей-офф Лиги чемпионов.

    Доминирование «Арсенала» в Лондоне: В домашнем матче «Арсенал» неоднократно показывал высокий класс, громя соперника, что стало ключевым элементом их доминирования на групповом этапе в обоих розыгрышах.

    Выход обеих команд в плей-офф (2010/11): Оба клуба успешно вышли из группы, несмотря на взаимные победы и поражения. Это противостояние укрепило «Шахтер» как одного из серьёзных соперников в Европе, а «Арсенал» подтвердил статус одного из ведущих клубов Лиги чемпионов.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Арсенала» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Арсенала» забивали обе команды

    • в шести из семи последних матчей «Шахтер» не проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.11. Ничья — в 11.00, победа «Шахтера» — в 22.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.25.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. При этом в данных поединках они не проиграли.

    При этом в двух из четырех последних матчей гости не выиграли.

    Ставка: «Арсенал» не проиграет и тотал больше 3,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в их четырех из шести последних матчей.

    Ставка: обе команды забьют за 2.25

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    «Арсенал» — «Шахтер»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 22.10.2024. Прогнозы на футбол. Создаст ли «Шахтер» проблемы «Арсеналу»?
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