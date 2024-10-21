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    «Торпедо» разгромило в гостях «Тюмень» и сохранило лидерство в Первой лиге

    «Тюмень» — «Торпедо»: счет матча 0:3, обзор голов

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    В матче 15-го тура Первой лиги чемпионата России по футболу «Тюмень» на своем поле уступило «Торпедо» с разгромным счетом — 0:3.

    Максим Максимов (в центре)
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    Максим Максимов (в центре)

    Голы в составе автозаводцев забивали Максим Максимов (18-я), Ираклий Манелов (45-я), Аршак Корян (68-я).

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    Тюмень — Торпедо 0:3
    Голы: 0:1 Максим Максимов (18'), 0:2 Ираклий Манелов (45'), 0:3 Аршак Корян (68') Тюмень: Евгений Гошев, Александр Бем, Максим Храмцов, Андрей Марьянов, Давид Шавлохов, Данил Клёнкин, Артём Кулишев, Максим Петров, Данил Карпов, Александр Коротаев, Андрей Савинов Торпедо: Виталий Ботнарь, Сергей Бородин, Егор Данилкин, Боян Роганович, Марио Чурич, Владислав Галкин, Игорь Горбунов, Равиль Нетфуллин, Максим Максимов, Ираклий Манелов, Koledin Y. Предупреждения: Андрей Марьянов (37'), Давид Шавлохов (55'), Camara M. H. (90')

    «Торпедо» с 29 очками на первом месте в Первой лиге. «Тюмень» (6) идет последней.

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