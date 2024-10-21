ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вадим Гаранин«У нас нет авантюрного футбола». Вадим Гаранин — о важности психологии в спорте и нюансах работы в Первой лиге
    Все новости спорта

    Кечинов рассказал, почему «Спартак» не будет бороться за титул

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Краснодар РПЛ Футбол России
    Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о проблемах красно-белых в текущем сезоне.

    Шамар Николсон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шамар Николсон

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 12 туров.

    «Угальде перестал забивать, потому что Станкович начал ставить Николсона наконечником. Из-за этого Угальде смещался чуть левее и не играл чистого нападающего. А до этого он забивал практически в каждой игре.

    Я не считаю, что Николсон для высоких задач, а таковые ставятся. Для борьбы за золотые медали Николсон однозначно не подходит.

    "Спартаку" обязательно нужно усиление в атаку. Ушел фактурный Соболев. Остались только Николсон и Жозе, который пока отличился только со штрафного. Но Жозе ничем особо не отличается и себя не показывает.

  • В столицу на прогулку. «Краснодар» прошелся по «Спартаку» и вернул лидерство
  • Обзор спортивных СМИ с реакциями на результат матча «Спартак» — «Краснодар»
  • 19/10/2024

    • С уходом Соболева "Спартаку" нужен фактурный нападающий для разнообразия в атаке. Есть маленький и юркий Угальде, а должен быть ещё крупный нападающий наподобие Кордобы», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды вновь поделят между собой очки?
  • «Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • СКА на классе справится с «Витязем»
  • «Витязь» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • На гостевой территории «Трактор» снова окажется результативен
  • «Сибирь» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 21 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Витязь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тюмень — Торпедо Москва
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Валенсия — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры