Кечинов рассказал, почему «Спартак» не будет бороться за титул

Бывший футболист «Спартака»поделился мнением о проблемах красно-белых в текущем сезоне.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 12 туров.

«Угальде перестал забивать, потому что Станкович начал ставить Николсона наконечником. Из-за этого Угальде смещался чуть левее и не играл чистого нападающего. А до этого он забивал практически в каждой игре.

Я не считаю, что Николсон для высоких задач, а таковые ставятся. Для борьбы за золотые медали Николсон однозначно не подходит.

"Спартаку" обязательно нужно усиление в атаку. Ушел фактурный Соболев. Остались только Николсон и Жозе, который пока отличился только со штрафного. Но Жозе ничем особо не отличается и себя не показывает.

С уходом Соболева "Спартаку" нужен фактурный нападающий для разнообразия в атаке. Есть маленький и юркий Угальде, а должен быть ещё крупный нападающий наподобие Кордобы», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».