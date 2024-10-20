«Барселона» — «Севилья»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 10-го тура испанской Примеры.

«Барселона»: Пенья, Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Касадо, Гарсия, Педри, Ямаль, Левандовский, Рафинья.

«Севилья»: Нюланн, Кармона, Баде, Маркан, Педроса, Агуме, Гудель, Пеке, Лукабикио, Ромеро, Эджуке.

Матч между этими командами состоится сегодня, 20-го октября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 9-и туров в испанской Примере «Барселона» занимает 1-е место в таблице с 24 очками в активе. «Севилья» — на 12-й позиции (12 баллов).