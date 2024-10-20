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    «Барселона» — «Севилья»: стартовые составы команд на матч Примеры

    «Барселона» — «Севилья»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Севильи» на матч 10-го тура испанской Примеры.

    Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны»
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    Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны»

    «Барселона»: Пенья, Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Касадо, Гарсия, Педри, Ямаль, Левандовский, Рафинья.

    «Севилья»: Нюланн, Кармона, Баде, Маркан, Педроса, Агуме, Гудель, Пеке, Лукабикио, Ромеро, Эджуке.

  • «Барселона» — «Севилья». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 10-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Севилья»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 20-го октября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 9-и туров в испанской Примере «Барселона» занимает 1-е место в таблице с 24 очками в активе. «Севилья» — на 12-й позиции (12 баллов).

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