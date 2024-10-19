Лапорта: Мы очень довольны командой и работой Флика

Президент «Барселоны»высказался о работе спортивного директора каталонского клуба, а также наставника сине-гранатовых

«Мы очень довольны командой и работой Ханси Флика, а также работой нашего спортивного директора Деку, который сократил фонд заработной платы команды на € 160 млн. Кроме того, он произвёл омоложение команды.

Ранее соотношение зарплат футболистов к общему доходу клуба составляло 91%, а сейчас — 53%. Кроме того, мы продали игроков на сумму в € 80 млн», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Календарь и таблица испанской Примеры

После девяти туров нынешнего сезона Ла Лиги «Барселона» набрала 24 очка и занимает первое место.