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    «Ливерпуль» поделил очки с «Фулхэмом», а «Ипсвич» одолел «Вулверхэмптон»

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    Завершились два матча 16-го тура английской Премьер-лиги.

    Трент Александер-Арнольд — игрок «Ливерпуля»
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    Трент Александер-Арнольд — игрок «Ливерпуля»

    В одной из встреч «Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2).

    В составе «мерсисайдцев» голы записали на свой счет Коди Гакпо на 47-й минуте и Диогу Жота на 86-й минуте.

    У «Фулхэма» отличились Андреас Перейра на 11-й минуте и Родриго Мунис на 76-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Фулхэм 2:2
    Голы: 0:1 Андреас Перейра (11'), 1:1 Коди Матес Гакпо (47'), 1:2 Родриго Мунис (76'), 2:2 Диогу Жота (86') Ливерпуль: Алисон, Джо Гомес, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд (Диогу Жота, 79'), Райан Гравенберх, Доминик Собослаи (Харви Эллиотт, 79'), Кёртис Джонс (Джарелл Куанса, 70'), Мохамед Салах, Луис Диас, Коди Матес Гакпо (Дарвин Нуньес, 70') Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Хорхе Куэнка, Исса Диоп, Кенни Тете (Тимоти Кастань, 55'), Гарри Уилсон (Адама Траоре, 87'), Андреас Перейра (Эмиль Смит-Роу, 69'), Саша Лукич, Сандер Берге, Рауль Хименес (Родриго Мунис, 68'), Алекс Айуоби Предупреждения: Исса Диоп (2'), Луис Диас (7'), Андреас Перейра (9'), Энтони Робинсон (27'), Кёртис Джонс (57'), A.Slot (57'), Сандер Берге (83'), Дарвин Нуньес (88') Удаление: Эндрю Робертсон (17')

    После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице с 36-ю очками в активе, а «Фулхэм» — на 9-й позиции (24).

    В параллельном матче «Ипсвич Таун» вырвал победу у «Вулверхэмптона» со счетом 2:1.

    На 15-й минуте игрок «волков» Мэтт Доэрти оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    «Вулверхэмптон» сравнял счет на 72-й минуте благодаря голу Матеуса Куньи. «Ипсвич Таун» сумел забить победный гол на 90+4-й минуте, отличился Джек Тейлор.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Ипсвич Таун 1:2
    Голы: 0:1 Мэтт Доэрти (автогол) (15'), 1:1 Матеус Кунья (72'), 1:2 Джек Тейлор (90 + 4') Вулверхэмптон: Сэм Джонстон, Нелсон Семеду, Сантьяго Буэно, Тоте Антонио Гомеш, Мэтт Доэрти (Гонсалу Гуэдеш, 64'), Райан Айт Нури, Марио Лемина, Жанрикне Беллегард (Хван Хи Чан, 72'), Матеус Кунья, Йёрген Странн Ларсен, Andre (Томми Дойл, 46') Ипсвич Таун: Арьянет Мурич, Лейф Дэвис, Кэмерон Бургесс, Омари Хатчинсон, Йенс-Люс Каюсте (Джек Кларк, 75'), Сэми Морси, Лиам Дилап (Ali Al-Hamadi, 84'), Конор Чаплин (Джек Тейлор, 75'), Уэсли Бёрнс (Бенджамин Джонсон, 84'), Dara O'Shea, Harry Clarke Предупреждения: Райан Айт Нури (45 + 1'), Harry Clarke (62'), Джек Тейлор (90 + 4')

    «Ипсвич Таун» занимает 18-е место в таблице АПЛ с 12-ю очками в активе, а «Вулверхэмптон» — на 19-й позиции (9).

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