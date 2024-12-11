Обзор Indiana Jones and the Great Circle: Хлыст, загадки и охота за артефактами

Археолог отправляется в Ватикан и к пирамидам Египта в необычном блокбастере, полном изящно спроектированных головоломок, скрытных заданий и боевых испытаний.

Создание игры про Индиану Джонса сегодня кажется вполне очевидным решением: достаточно взять Нейтана Дрейка из Uncharted, отправить его на 80 лет в прошлое, добавить шляпу и хлыст, и готово — золотые артефакты сами посыплются в ваши руки, пишет автор The Guardian Рик Лейн.

Ребята из Naughty Dog давно отточили формулу приключенческих игр с путешествиями по всему миру, вдохновленных духом Индианы, так что никого бы не удивило, если бы шведская студия MachineGames пошла по проторенной дорожке.

Однако Indiana Jones and the Great Circle поступает иначе. Вместо привычного экшен-шаблона игра намеренно уходит от сравнений с Uncharted и в некотором смысле ассоциируется с такими проектами, как Dishonored и Hitman.

Безусловно, в ней присутствуют элементы зрелищного экшена и платформинга, но куда больше внимания здесь уделено головоломкам, свободному подходу к скрытному прохождению и возможности хорошенько отлупить фашистов, переодевшись священником.

Действие игры разворачивается в 1937 году, между сюжетами фильмов «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход». На этот раз Инди выходит на след таинственного культа гигантов, после того как один из его членов пробирается в колледж Маршалла и похищает мумифицированного кота из археологических экспонатов.

Indiana Jones and the Great Circle PS Store

Предложенная сюжетная завязка может показаться не самой экстравагантной, но она служит отличным предлогом для насыщенного приключения, в ходе которого герой посетит множество исторически значимых мест.

Первый пункт назначения — Ватикан. Именно здесь The Great Circle задает основной тон игровому процессу. Ватикан представлен в виде просторной, лабиринтоподобной песочницы, которую можно исследовать в произвольном темпе.

Однако на пути легендарного археолога постоянно будут встречаться фашисты, патрулирующие улицы. С ними можно вступить в бой, но чаще игра наталкивает героя на кажущиеся более разумными попытки пробираться скрытно, используя узкие улочки, крыши или переодевания, способные обвести вокруг пальца даже самых наблюдательных солдат.

Игровой Ватикан поражает воображение: это многослойное пространство с тайными проходами, подземными гробницами, охраняемыми лагерями и поразительно детализированной Сикстинской капеллой.

Вы проведете здесь несколько часов, исследуя здания сверху, снизу и изнутри, разгадывая загадки вроде подбора кодов к сейфам или активации древних механизмов.

В процессе вам предстоит проникать в фашистские лагеря, сражаться на подпольном боксерском ринге, где впервые можно опробовать рукопашный бой от первого лица, а также уделить время побочному заданию по поиску пропавшего кота.

Город в Ватикане проработан настолько восхитительно, что затмевает собой остальную часть игры. И это не может не впечатлять, учитывая, что следующим пунктом назначения являются пирамиды Гизы.

На этом этапе The Great Circle переключается на более классический формат открытого мира: менее детализированный и связный, с отдельными локациями и задачами. Однако данный подход предоставляет больше возможностей для экспериментов с умениями Инди.

В схватках с чернорубашечниками и вермахтом игра стремится передать импровизационный дух экшена из фильмов Спилберга. Элементы стелса здесь ни к чему не принуждают, но доступны в любой момент, а игровое пространство буквально завалено молотками, лопатами и другими инструментами, которые идеально подходят для «знакомства» с черепом нациста.

Indiana Jones and the Great Circle PS Store

В открытом сражении система рукопашного боя сочетает простые удары с бросками и толчками, а при нанесении нокаутирующей атаки генерируется лучшая симуляция падения со времен Grand Theft Auto IV.

В распоряжении Инди имеется и оружие, но его использование воспринимается как недостаток фантазии. Гораздо интереснее выбить пистолет у противника хлыстом, подтянуть его к себе и угостить врага добротным тройным ударом.

Эти механики доставляют массу удовольствия, а в сочетании с периодическим исследованием гробниц и кинематографичными сюжетными сценами они формируют разнообразный и насыщенный игровой процесс.

Однако гибкость игры порой влияет на ритм повествования. Несмотря на все свои достоинства, The Great Circle временами кажется чересчур неторопливой для приключения в стиле Индианы Джонса. Первая и вторая главы завершаются на удивительно спокойной ноте, где нет ярких «спилберговских» финальных аккордов.

Indiana Jones and the Great Circle PS Store

К тому же, учитывая значимость погружения в приключение, довольно странным кажется то, насколько часто игра меняет режим от первого лица ради сцен, которые выглядят так, будто играть в них было бы занятнее, чем просто наблюдать за ними со стороны. К счастью, ближе к середине игра набирает обороты, вводит третью историческую песочницу и готовит игрока к грандиозному финалу.

В целом, Indiana Jones and the Great Circle — это блестящее, всеобъемлющее и удачное расширение вселенной фильмов Спилберга, которое умело обращается с историей, вплетенной в сюжетную линию поиска загадочного артефакта. Несмотря на легкость повествования, игра уделяет особое внимание антифашистской теме, которая проходит через все приключения Индианы.

The Great Circle не просто позволяет бить нацистов, но и внимательно исследует ультраправую идеологию, повествуя о том, как будущие диктаторы строят свою власть на неокрепших умах молодых людей. «Ничто так легко не поддается манипуляции, как неуверенный в себе мужчина», — заявляет один из главных нацистских антагонистов.

The Great Circle в очередной раз доказывает, что Индиана Джонс, вопреки известной фразе, не принадлежит музею, а остается актуальным как никогда.