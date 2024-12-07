Обзор UFL: Конкурент EA FC без глубины контента

В начале декабря состоялся полноценный релиз UFL — новой футбольной франшизы, которая должна изменить приевшиеся правила игры в сегменте спортивных симуляторов.

После восьми лет разработки симулятор UFL появился в публичном доступе в полностью завершенном виде. Но был ли этот многолетний труд оправдан, задается вопросом автор The Mirror Льюис Бартон.

UFL — бесплатная футбольная игра, делающая ставку на честный геймплей, а не на монетизацию. После того как разработчики Strikerz Inc. положили конец, казалось бы, нескончаемому ожиданию выхода, симулятор можно оценить в деле.

Обещающее начало, но хочется большего

При первом запуске UFL игрокам предлагается создать собственную команду. Режим игры, имеющий явные сходства с Ultimate Team, является единственным доступным игровым разделом наряду с локальными матчами в офлайне.

Участвовавшие месяцами ранее в бета-тестировании пользователи, обзор которого доступен здесь, могут испытать некое разочарование ввиду того, что предыдущий прогресс не был перенесен. Но в этом есть обоснованная логика, ведь начинать игру с Криштиану Роналду в составе было бы немного нечестно.

Меню в UFL радуют своей чистотой и удобной навигацией: после входа в игру симулятор формирует стартовый состав, в который входят низкорейтинговые футболисты.

В подобном случае — фанатам футсимов это знакомо — возникает естественное желание посетить трансферный рынок, где можно просмотреть всех доступных звезд. В UFL представлены свыше 15 000 футболистов с официальной лицензией, включая Лионеля Месси и амбассадора проекта Криштиану Роналду, которые наделены рейтингом 91, а также других премиальных игроков.

Игроки UFL The Mirror | UFL

Приобретение футболистов реализовывается за счет кредитных очков (CP) и очков репутации (RP). Несмотря на то что CP и дополнительные очки лиги (LP) можно приобрести за реальные деньги, это не означает, что вам по причине одного лишь финансового превосходства удастся заполучить звезд первого эшелона.

Те же самые очки репутации зарабатываются исключительно в матчах: чем выше дивизион, тем больше RP начисляется за игру, а значит, успех на поле напрямую влияет на доступ к топовым футболистам.

В отличие от EA FC 25 Ultimate Team, в UFL нет паков с игроками, но доступны наборы скинов и косметические предметы, например, бутсы, перчатки, стадионы и комплекты форм. Благодаря сотрудничеству с Adidas игрокам предлагается фирменная экипировка бренда.

Вместе с тем UFL обладает несколькими клубными лицензиями, которые расширяют контент симулятора за счет оригинальных эмблем, форм и домашних арен.

Скины стали одной из отличительных особенностей UFL. Если базовый интерфейс состава выглядит довольно скучно, то с помощью косметических наборов можно настроить каждого игрока, добавив персональные анимации и цветовые схемы. Более того, скины обеспечивают бонусы к характеристикам, что делает их не просто визуальным украшением, но и стратегическим элементом.

Ведущие мировые звезды в UFL обладают индивидуальными навыками, аналогичными стилям игры в EA FC 25. Ярким тому примером стал Вирджил ван Дейк, который достиг максимального (четвертого) уровня в способностях «Воздушный король», «Перехватчик» и «Отборщик», что делает его лучшим в борьбе за верховые мячи, перехваты и отборы соответственно.

В игре предусмотрены четыре ответвления от основных разделов: рейтинговые онлайн-матчи позволяют продвигаться по дивизионам, в базовых сетевых поединках можно играть с друзьями или случайными соперниками, локальный офлайн-режим представляет собой аналог быстрого матча, а в тренировочном режиме можно оттачивать дриблинг, удары и навыки.

Поскольку в UFL лицензированы лишь футболисты и несколько реальных клубов, Strikerz интегрировала в игру 29 вымышленных команд для офлайна. Каждая представленная команда наделена на уникальную тематику: это может быть команда, вдохновленная АПЛ, Ла Лигой, сборной Южной Америки или даже объединенная команда «Манчестер Юнайтед» и «Ман Сити» — ирония, которая точно станет поводом для обсуждений.

UFL The Mirror | UFL

Чтобы должным образом протестировать игровой процесс UFL, правильнее всего было сосредоточиться исключительно на рейтинговых онлайн-матчах, оценивая собственные навыки на фоне умений реальных соперников.

В контексте графики UFL значительно уступает своему основному конкуренту. Визуальная составляющая той же FC 25, которая на данный момент остается доминирующей силой в жанре, значительно превосходит механики, предложенные новым продуктом.

Тем не менее геймплей симулятора от EA в последнее время вызывает много нареканий, ввиду чего уже в первом матче UFL я заметил разницу — как положительную, так и отрицательную.

Начнем с хорошего. Одной из сильных сторон игры оказались передачи. Быстрые комбинации и розыгрыши в касание выполняются с устойчивой легкостью, позволяя эффективно продвигать мяч по всей ширине поля.

Приятно удивил и искусственный интеллект игроков на чужой половине: футболисты грамотно открываются для приема мяча, а фланговые защитники, нападающие и полузащитники своевременно подключаются к атаке.

Длинные передачи также произвели положительное впечатление. В отличие от FC 25, в UFL они выполнены прямолинейно и мощно. В то же время один тип паса оказался чересчур «заскриптованным» с учетом чрезмерной эффективности.

В частности: верховые забросы с переключением флангов почти всегда доходят до адресата, что дает возможность быстро избежать прессинга и начать атаку. Несмотря на это и редкие задержки ввода, система пасов в целом не вызывает вопросов.

Удары по воротам в UFL доставляют отдельное удовольствие, обусловленное разнообразием анимации. При каждой попытке приложиться по мячу игра демонстрирует что-то новое: крученые удары, плотные низовые, базовые выстрелы и удары головой — характерный стиль придает игре свежести и динамики.

К сожалению, не менее в симуляторе не обошлось без очевидных изъянов, которые моментально бросаются в глаза и портят общее впечатление. Одной из самых жутких недоработок стали вратари. В каждом без исключения матче возникает впечатление, что их попросту нет.

Почти каждый точный удар — свой или соперника — завершается голом. В отличие от вариативных анимаций ударов, движения вратарей слишком цикличны, они постоянно реагируют с запозданием, а мяч оказывается в сетке еще до их прыжка.

Моментами голкиперы даже не пытаются реагировать, а сэйвы довольно часто подразумевают случайное в них попадание. Выглядит это неуклюже: практически любой матч можно проиграть или выиграть с крупной разницей при минимальном количестве попыток точно пробить.

Другим слабым звеном UFL оказался дриблинг. Управление кажется слишком скованным, а футболисты постоянно теряют мяч. Вязкие рывки и медленная работа корпусом вынуждают строить атаки через пас, а не за счет индивидуальной остроты.

Пополнить список недостатков футсима смело может и механика обороны. Единственная анимация отбора выглядит как резкий выпад вперед, который часто приводит к наступу на пустую точку.

Но в более масштабном значении ИИ защитников оказался лучше, чем ожидалось. После неудачного опыта в бета-версии, на который указывали игроки, нынешняя доработка стала приятной чертой: футболисты обороны зачастую действуют логично и своевременно.

UFL: Итог

В глобальном понимании игра, разработка которой заняла восемь лет, не превзошла ожиданий, но и не разочаровала. Некоторые аспекты геймплея выглядят достойно, другие — оставляют желать лучшего. Однако Strikerz Inc выпустила бесплатный продукт, который предлагает разнообразие и конкуренцию FC 25 в контексте игрового процесса. А это уже что-то.

Если закрыть глаза на недостаток лицензий и аутентичности, UFL можно рассматривать с точки зрения отличного дополнения к миру футбольных видеоигр. Тем не менее студии предстоит еще много работы на виртуальной площадке и за ее пределами. В настоящее время игра не готова претендовать на звание лидера жанра.