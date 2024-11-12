Как прошлогодний лед: Обзор NHL 25

Помимо обновленного ИИ и пары новых графических элементов, NHL 25 больше напоминает не новую игру, а очередное дополнение к прошлогоднему релизу.

Объективно оценивать выпускаемые на ежегодной основе спортивные симуляторы всегда нелегко, ведь нередко возникают ситуации, когда расписать особенности свежего релиза становится невозможно, отмечает автор PSU Дэвид Каркасол. Что можно описывать в контексте новой части, в которой изменения, если они вообще присутствуют, практически незаметны?

Именно в такую ситуацию поставил фанатскую базу октябрьский выпуск хоккейного симулятора NHL 25. Новая часть серии от EA расширилась за счет нововведений в анимациях и системы, которые в устном изложении преподносятся в качестве значительных улучшений. На деле же эти «решения», если их вообще можно так назвать, кажутся довольно непоследовательными.

Такова реальность ежегодных проектов. В один год мы получаем версии с ощутимыми и значимыми изменениями или хотя бы смелыми попытками пересмотреть привычный уклад, пусть даже не всегда удачными, но в теории способными встряхнуть серию.

В другие годы нам презентуют игру, которая, кажется, вовсе не изменилась, если не считать обновленные составы команд, новую обложку и очередную цифру в названии. NHL 25 — как раз из последних.

Ice-Q, где ты?

NHL 25 PS Store

Номинально идея анимационной системы, позволяющей игрокам реагировать на происходящее на льду максимально близко к тому, как это происходит на реальной площадке, звучит отлично с точки зрения симуляции.

Именно такой эффект и обещала Ice-Q — система, которую преподносили как определяющую, но которая не оказывает ожидаемого влияния на игровой процесс. Открывать себе позицию у ворот нажатием одной кнопки приятно, но в остальном Ice-Q практически бесполезна.

Технология Exhaust, интегрированная годом ранее, мне по-прежнему импонирует, при этом нельзя сказать, что общая игровая динамика ввиду новых механик стала хуже. Она просто осталась прежней, а крупное новшество, которое EA форсило в рамках демонстрации NHL 25, не ощущается чем-то действительно значимым.

Внешне хоккеисты в NHL 25 похожи на профессионалов — в лицензионной форме и с логотипами, но по движению они по-прежнему далеки от аутентичности.

Возможно, Ice-Q 2.0 — или какое-то другое обновление системы — действительно реализует обещания этой пилотной версии.

Прекратите это, пожалуйста

NHL 25 YouTube

При всех претензиях к однообразию игрового процесса NHL 25 можно было бы назвать игрой «10 из 10», если бы в ней выполнили нормально одно: создали действительно удобное и плавное меню.

Но не в этом году.

Огромный, тормозящий, раздражающий и просто некрасивый интерфейс никуда не делся. Более того, переходы между разделами стали еще медленнее, чем в NHL 24 — изменение, которое мы заслужили.

Симулятор хоккея от EA является четким примером того, как делать не нужно. Во многих играх выполнены меню, которые, пусть и далеки от идеала, хотя бы не раздражают. Они не заставляют вас чувствовать, будто вы играете на старой консоли, особенно при переключении между офлайн-режимами.

И все это сопровождает нас в период, когда EA Sports полностью отказалась от предыдущего поколения PlayStation и Xbox.

Она хотя бы хороша графически

NHL 25 PS Store

И еще кое-что: в этом году, когда пользователи PS4 и Xbox One осталась позади, NHL 25 неплохо прибавила в графике.

Модели некоторых звездных игроков стали чуть более детализированными, правда, и тут не обошлось без противоречий. Игровой образ Остона Мэттьюса похож на персонажа из «зловещей долины», тогда как Брэд Маршан выглядит весьма реалистично. И от этого на лице фанатов «Торонто» появляется то же выражение недовольства, что и во время командировки «Бостона» в Онтарио.

Действительно ли новая часть игры выглядит настолько шикарно, чтобы можно было почувствовать эффект, присущий текущему поколению консолей? Однозначный ответ дать вряд ли получится.

Я не говорю, что игра выглядит плохо — внешне она превосходна! Однако мне нравилась и графика NHL 24. Достойная картинка в NHL 25 — это лишь еще один аспект, который сильнее убеждает в том, что в 2024 году симулятор ограничился поверхностными изменениями.

Тем не менее пользователи PS5 будут рады узнать, что эта игра стала одной из немногих в жанре, которая грамотно использует возможности DualSense.

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NHL 25 PS Store

В режиме «Be A Pro» не произошло никаких значимых изменений. Эта фраза не теряет актуальность уже года три.

Не то чтобы я надеялся на какую-то вариативность… Этот режим даже не фигурирует ни на одном титульном изображении. Упоминаю я его ввиду того, что это мое личное ежегодное разочарование — наблюдение за теми же однообразными вариантами диалогов, из-за которых созданный игрок звучит как робот.

Возможно, это просто реальность ежегодных релизов и вопрос приоритетов EA Vancouver. Но у режима «Be A Pro» есть необходимый потенциал, чтобы стать увлекательным и интригующим, если добавить в него структурированную сюжетную линию.

Его даже не нужно делать чересчур длинным — хватило бы пары повествовательных поворотов на протяжении сезона, пока ваш созданный игрок движется к Кубку. От этого режима хочется чего-то, что действительно смогло бы передать драматизм и реалии пути от любителя к профессионалу.

И раз уж мы заговорили о реалиях, то «усовершенствованный опыт» в режиме «Франшиза», о котором рассказывал издатель в качестве еще одного улучшения, действительно делает раздел чуть более похожим на подлинное управление франшизой.

Однако новая система переговоров, как и технология Ice-Q, относится к списку невыполненных обещаний. Диалогам в переговорах по контрактам и обменам все еще присуща скучная подача. То же самое характерно для бесед с игроками и тренерами. Все их фразы не только скучны, но и раздражительны из-за медленного меню.

Возможно, этим диалогам необходима большая содержательность, а не примитивные переключатели, которые просто оттягивают на себя важные функции.

Не та, что способна сделать разницу

NHL 25 PS Store

NHL 25 разрекламировала новые игровые функции, каждая из которых, казалось бы, должна привнести что-то свежее в игровой процесс.

К сожалению, в действительности нам представили один из тех продуктов, в котором анонсированные изменения едва заметны. В основе своей NHL 25 остается тем же симулятором, каким он был на протяжении последних лет.

Даже отказ от старого поколения консолей не придал этому релизу ни ощущения новизны, ни захватывающего опыта. Единственное значимое дополнение — это внедрение ежедневных событий World of Chel, которые обновляются каждый день.

Система Ice-Q наделена огромным потенциалом, но EA Vancouver важно найти способ реализовать ее должным образом. Будем надеяться, что если не в следующем году, то в обозримой перспективе нас ждет версия 2.0, которая действительно улучшит геймплей.

Фанатам серии, которые просто хотят получить очередное обновление привычной игры, NHL 25 все равно доставит удовольствие: соревновательный процесс в ней по-прежнему интересен, а графика — на высоте.

Просто это не совсем то, что обещала EA. Возможно, NHL 26 станет по-настоящему революционной и запустит новый цикл.