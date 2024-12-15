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    Чехия доведет декабрьскую серию до трех побед

    Чехия — Швеция. Ставка (к. 1.80) и прогноз на хоккей, Евротур, 15 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чехия — Швеция
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    Сборная Чехии
    В матче Швейцарских хоккейных игр Чехия встретится со Швецией. Игра пройдет на «БСФ Аране» 15 декабря. Начало встречи — в 13:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Чехия — Швеция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Чехия

    Турнирное положение: По итогам двух матчей чехам удалось закрепиться на первом месте в таблице с 6 очками на счету. На 3 балла команда опережает Финляндию и Швецию.

    Последние матчи: В первой игре в рамках декабрьского этапа Евротура команда Радима Рулика добилась уверенной победы над Финляндией — 3:1. Накануне чехи в довольно сдержанной манере взяли верх над Швейцарией — 2:0.

    Не сыграют: В составе чешской команды нет кадровых потерь.

    Состояние команды: Декабрьский этап Евротура сборная Чехии проводит достаточно убедительно, если сравнивать с последними неудачными заходами в соревновании четырех сборных.

    Прогнозы и ставки на хоккей

    В настоящий момент Чехия продолжает прогрессировать с имеющимся составом без громких имен. Так, Радим Рулик ставит команде предметную игру, которой моментами присуща излишняя сдержанность.

    Далеко не каждую встречу Чехия спешит превращать в событийное зрелище, делая акцент на умении извлекать выгоду при сравнительно небольшом количестве атак и надежной игре у собственных ворот.

    Швеция

    Турнирное положение: В двух встречах шведам достались 3 очка, с которыми команда разместилась на 3-й строчке в таблице. Такое же количество баллов набрала Финляндия, а лидирующая Чехия ушла в отрыв на 3 турнирных пункта.

    Последние матчи: Днями ранее Швеция выдала многообещающий старт, нанеся крупное поражение Швейцарии — 4:1. Однако за столь бодрым началом подопечные Сэма Халлама сами допустили осечку. В частности, «Тре Крунур» крупно проиграли Финляндии — 0:3.

    Не сыграют: Шведская сборная проведет этот матч без кадровых потерь.

    Состояние команды: Новый розыгрыш чемпионата четырех сборных Швеция проводит откровенно слабо, что не вписывается в привычную турнирную картину последних лет.

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    Если еще совсем недавно Швеция собирала награды высшей пробы, то в настоящее время команда Сэма Халлама потерпела четыре поражения в пяти матчах (трижды шведы уступили в ноябре).

    Последние игры Швеции указывают на отсутствие баланса между линиями нападения и защиты, ввиду чего скандинавы выглядят крайне нестабильно впереди и демонстрируют безобразную игру на своей половине.

    Статистика для ставок

    • Швеция потерпела пять поражений в рамках Евротура-2024/25

    • Минимум 3 гола пропускали шведы в четырех матчах из пяти в период с ноября по декабрь 2024 года

    • В двух последних личных встречах Чехия разгромила Швецию с разницей в 3+ шайбы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Чехии оценивается букмекерами в 2.29, ничья — в 4.05, а победа Швеции — в 2.61.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.22, на тотал меньше 5.5 — за 1.66.

    Прогноз: На текущем этапе Чехия выглядит убедительно во всех отношениях, чего нельзя сказать о сборной Швеции, к которой в ее нынешнем формате возникает немало вопросов.

    Ставка: Чехия победит в матче за 1.80.

    Прогноз: Предыдущие декабрьские матчи сборной Чехии был подкреплены высокой дисциплиной в обороне, которую команда попытается сберечь и в соперничестве со шведами.

    Ставка: Индивидуальный тотал Швеции меньше 2 за 2.30.

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    Чехия — Швеция: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на хоккей. Чехия доведет декабрьскую серию до трех побед
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