15 декабря в финале Кубка шотландской лиги по футболу сыграют «Селтик» и «Рейнджерс». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Селтик» — «Рейнджерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Селтик»

Турнирное положение: «Кельты» привычно несутся к чемпионству. Ныне они пребывают на 1 месте турнирной таблицы чемпионата Шотландии.

При этом «Селтик» уже на 9 очков опережает своего ближайшего преследователя. А вот средняя результативность команды составляет почти 3 гола за матч.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела победить. «Кельты» расписали мировую с загребским «Динамо» (0:0).

При этом «Селтик» до того разгромил «Хиберниан» (3:0). А вот немногим ранее команда минимально переиграла «Абердин».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Селтик» ныне пребывает в весьма приличных кондициях. Команда не пропустила в 4 своих последних матчах.

Поединки с «Рейнджерс» для команды традиционно складываются весьма успешно. Из 5 последних очных встреч «Селтик» выиграл 4 раза при одной ничьей.

Очевидно, что номинальные хозяева намерены добыть очередной трофей. Да и в трёх последних очных поединках «Кельты» обыгрывали «рейнджеров».

«Рейнджерс»

Турнирное положение: «Рейнджерам» нынешний сезон дается крайне натужно. Команда на данный момент находится лишь на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Рейнджерс» имеет весьма надежные тылы. В 15 поединках чемпионата Шотландии команда пропустила всего лишь 9 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Дома она расписала мировую с «Тоттенхэмом» (1:1).

При этом до того команда переиграла «Росс Каунти» (3:0). А вот встреча с «Килмарноком» завершилась уверенной викторией (6:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Рейнджерс» отпраздновал 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при всего 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Рейнджеры» уже на 11 очков отстали от «кельтов» в чемпионате. Да и забивает команда в среднем менее 2 мячей за матч.

Команда до последней ничьей победила в четырёх матчах кряду. При этом «Рейнджерс» в кадровом плане фактически не имеет проблем.

При этом команда уже полтора года не обыгрывает «Селтик». Да и в двух последних очных поединках она ни разу не забила «кельтам».

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. «Рейнджерс» явно постарается максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Кельты» не пропускали в 4 своих последних матчах

«Рейнджерс» не проигрывает с конца октября

«Селтик» одолел «рейнджеров» в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Селтик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: «Селтик» в последних матчах выглядел весьма выгодно, и явно постарается добыть очередной трофей.

Номинальные хозяева явно будут действовать активно с первых минут, да и «рейнджеров» побивают регулярно.

Ставка: Победа «Селтика» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом поединке сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.05