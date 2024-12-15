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    «Ювентус» ушел от поражения в матче с «Венецией»

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    В матче 16-го тура итальянской Серии А «Ювентус» смог вырвать ничью у «Венеции» — 2:2.

    Душан Влахович («Ювентус»)
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    Душан Влахович («Ювентус»)

    На голы Федерико Гатти и Душана Влаховича гости ответили точными ударами Микаэля Эллертссона и Джея Идзеса во втором тайме.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Венеция 1:2
    Голы: 1:0 Федерико Гатти (19'), 1:1 Микаэль Эллертссон (61'), 1:2 Джей Идзес (83') Предупреждения: Франческо Дзампано (47'), Джон Йебоа (90'), Марин Шверко (90 + 1')

    Календарь и таблица Серии А

    «Венеция» смогла набрать 10 очков и осталась на последнем месте в турнирной таблице. У «Ювентуса» теперь 28 баллов и шестая строчка.

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