«Ювентус» ушел от поражения в матче с «Венецией»

В матче 16-го тура итальянской Серии Асмог вырвать ничью у— 2:2.

На голы Федерико Гатти и Душана Влаховича гости ответили точными ударами Микаэля Эллертссона и Джея Идзеса во втором тайме.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Венеция 1:2 Голы: 1:0 Федерико Гатти (19'), 1:1 Микаэль Эллертссон (61'), 1:2 Джей Идзес (83') Предупреждения: Франческо Дзампано (47'), Джон Йебоа (90'), Марин Шверко (90 + 1')

Календарь и таблица Серии А

«Венеция» смогла набрать 10 очков и осталась на последнем месте в турнирной таблице. У «Ювентуса» теперь 28 баллов и шестая строчка.