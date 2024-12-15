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    «Атлетико» продолжит победную серию

    «Атлетико» — «Хетафе». Хозяева — абсолютные фавориты, но на что лучше сделать ставку 15 декабря? Ответ — в прогнозе экспертов на Ла Лигу с коэффициентом 2.23

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    Антуан Гризманн
    15 декабря в 17-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» Мадрид и «Хетафе». Начало встречи — 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Хетафе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 15 Декабря 2024 года

    Атлетико

  • Мадрид
    •  Атлетико 16:00 Хетафе

    Хетафе

  • Хетафе
    •

    «Атлетико»

    Турнирное положение: после 16 матчей «Атлетико» располагается на третьем месте в таблице Примеры с 35 очками.

    Последние матчи: в 16-м туре команда Диего Симеоне выдала ярчайший матч против «Севильи», который выиграла со счетом 4:3. Причем, по ходу встречи «Атлетико» уступал 0:2, а потом 1:3, но смог вырвать победу в самом конце. Главным героем встречи стал Антуан Гризманн, который оформил дубль, в том числе и победный мяч. Также отличились Де Пауль и Лино.

    Атлетико — Хетафе: коэффициенты букмекеров

    В Лиге чемпионов была уверенная победа над «Слованом» (3:1), а в Кубке Испании над «Касерено» (3:1).

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    Состояние команды: в последнее время «Атлетико» встал на победные рельсы, одержав восемь побед кряду с учетом всех турниров. Обойма футболистов в этом году у Симеоне очень длинная, а потерь в составе практически нет.

    При необходимости тренерский штаб дает возможность отдохнуть лидерам в проходных матчах, а на важные противостояния выставляет действительно сильнейших.

    «Хетафе»

    Турнирное положение: пока «Хетафе» идет лишь на 15-м месте в таблице Примеры с 16 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 16-м туре команда Хосепа Бордаласа наконец смогла одержать победу над «Эспаньолом» с минимальным счетом 1:0.

    Единственный мяч в дебюте встречи забил молодой нападающий Альваро Родригес. «Хетафе» имел все шансы в дальнейшем увеличить свое преимущество, но пробить голкипера соперника так и не смог.

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    До этого была победа в Кубке Испании над «Орихуэлой» по пенальти и поражение от мадридского «Реала» (0:2) в чемпионате.

    Не сыграют: травмированы — Аленья, Майораль, дисквалифицирован — Арамбарри.

    Состояние команды: пока в этом сезоне голы «Хетафе» даются очень тяжело, хотя моментов в каждом матче хватает.

    Сказывается отсутствие из-за травмы главной ударной силы Борхи Майораля. Хорошо, что в последних матчах начал проявлять себя молодой Родригес, взятый из мадридского «Реала». Всего же у «Хетафе» в Ла Лиге только 11 забитых мячей в 16 играх, это худший показатель наряду с «Вальядолидом».

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне матч в Мадриде завершился ничейным исходом (3:3)

    • Матч на поле «Хетафе» выиграл «Атлетико» (3:0)

    • В позапрошлом сезоне «Хетафе» уступил дома (0:3), а на выезде сыграл вничью (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетико» Мадрид дают 1,44, а на «Хетафе» — 10,5, ничью букмекеры оценивают в 4,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,65, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,33.

    Прогноз: «Атлетико» провел несложный матч в Лиге чемпионов и имел возможность сохранить силы на чемпионат Испании, где продолжает преследовать в таблице «Барселону» и «Реал».

    Сейчас «Хетфае» в разы слабее «матрасникам» и вряд ли что сможет им противопоставить. Лидеры хозяев во главе с Гризманном находятся в отличной форме и должны уверенно побеждать.

    Основная ставка: победа «Атлетико» Мадрид с форой -1,5 за 2,23.

    Прогноз: также можно попробовать взять более рисковый вариант с разгромной победой. В этом сезоне атака «Атлетико» очень хороша и часто входит в кураж.

    Дополнительная ставка: победа «Атлетико» Мадрид с форой -2,5 за 4,40.

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    «Атлетико» — «Хетафе»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на футбол. «Атлетико» продолжит победную серию
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