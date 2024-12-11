Иэн Гэрри удивил. Победа над ирландцем далась Рахмонову очень нелегко

На UFC 310 Шавкат Рахмонов одержал победу над Иэном Гэрри единогласным решением судей. Ирландец неожиданно стал большой проблемой для «Номада»

Самый сложный бой в карьере Шавката

Перед стартом UFC 310 практически никто не верил в успех Иэна Гэрри в поединке против Шавката Рахмонова. Оба подошли к очной встрече непобежденными. Шавкат был третьим номером рейтинга полусреднего веса, Иэн седьмым.

Тем не менее, букмекеры видели явным фаворитом Рахмонова, предлагая поставить на его победу за 1.15. А вот на успех ирландца коэффициент переваливал за 5.00. Шавкат Рахмонов ни разу в своей карьере не доходил до решения судей и не участвовал в пятом раунде, но и то, и другое произошло 18 декабря.

Хотя по первым секундам встречи вряд ли кто-то мог предположить подобное, ведь все развивалось также, как и в поединке со Стивеном Томпсоном. Уже на старте Рахмонов сократил дистанцию и затащил Гэрри в клинч, пытаясь повалить его на землю, но ирландец продемонстрировал невероятную устойчивость.

Когда бойцы, наконец, вышли на среднюю дистанцию, Шавкат нанес мощный удар правой и потряс Гэрри. Впрочем, унылая работа в клинче продолжилась после перерыва. Рахмонов также попытался проявить себя и в стойке: нанес удар ногой с разворота, который чуть не снес сопернику голову, но ирландец вовремя уклонился от него.

Иэн Гэрри против Шавката Рахмонова globallookpress.com

Когда начался третий раунд, Гэрри наконец-то начал наращивать темп и выбрасывать больше ударов, в том числе жесткие лоу-кики, а затем снова переходил к джебам. Но все изменилось, когда Рахмонов попытался провести болевой прием на обе ноги после того, как уложил Гэрри на канвас в четвертом раунде.

Иэн поднялся из партера, но ненадолго. Еще один размен в стойке привел ко второму тейкдауну Рахмонова, который начал наносить удары по лежащему сопернику, пока не истекло время. За пять минут до конца боя Рахмонов вернулся к борьбе, чтобы провести еще один проход в ноги.

Впрочем, Гэрри не только эффективно отзащищался, но и в итоге оказался сверху, после чего поймал соперника на гильотину. Рахмонов был в шаге от досрочного поражения, однако он все же вырвался из захвата и засушил поединок.

Когда бой закончился, все три судьи оценили его со счетом 48-47 в пользу Шавката. Но победа над Иэном получилась невероятно сложной. Ирландец приятно удивил своим выступлением.

Гэрри показал, что Рахмонов не так уж и страшен

Иэн Гэрри globallookpress.com

Иэн Гэрри устроил Шавкату Рахмонову самое сложное испытание в его карьере. Ирландец потерпел первое поражение в ММА за 16 боев. Но эта неудача ни в малейшей степени не обескуражила Гэрри:

«Я скромен и в победе, и в поражении, я всегда был таким, и я не чувствую, что проиграл сегодня. Моя рука не поднялась, но я вышел и сразился с гигантом. Я вышел и сразился с бугименом и показал, что он человек. И это на коротком уведомлении, за три недели до боя.

Я спас это событие в битве против самого страшного бойца в дивизионе, и я вышел на ринг и остановил почти все его атаки. В какой-то момент показалось, что он закончил бой, ведь я дважды отправил его в нокдаун. Я забрал его спину и показал, что могу бороться с лучшим в дивизионе, и сегодня вечером я доказал, что могу стать чемпионом.

В моей игре нет слабых мест. Сегодня вечером этот человек ничего мне не сделал. Он победил по очкам, и это нормально. Я могу с этим смириться, и я очень доволен своим выступлением сегодня вечером»

Гэрри спросили, считает ли он, что когда-нибудь они с Шавкатом проведут матч-реванш. Ирландец не ограничился двумя боями. По его мнению, у них с Рахмоновым будет трилогия:

«Мы еще не раз встретимся, это может быть дважды. Для меня это постоянный рост и развитие по мере того, как ты поднимаешься по карьерной лестнице. Против Мэгни было мое доминирование от начала и до конца.

Потом я победил Джеффа Нила, человека, который бьет, как грузовик. С Майклом Пейджем никто не любит боксировать. Я вышел на бой и методично разобрал его удары. Поймал его удар, сбил с ног, контролировал его.

Теперь я вышел против самого опасного человека. Я сражаюсь со всеми, с кем люди не хотят сражаться. Однажды я стану чемпионом. Я вернусь и побью Шавката, обещаю вам, и я с нетерпением жду этого дня» — амбициозно заявил Гэрри.

Теперь Белал Мухаммад фаворит?

Шавкат Рахмонов (слева) globallookpress.com

Еще недавно Рахмонов считался бойцом, которому нет равных в полусреднем весе. Но Гэрри раскрыл все слабые стороны казахстанца, что досконально изучит действующий чемпион Белал Мухаммад.

«Номад» победил, но от него ждали большего, о чем эксперты и бойцы высказались в соцсетях:

«Очень хороший бой! Молодец, Иэн, будущее за тобой», — заявил Конор Макгрегор.

А вот, что думает легковес UFC Терренс Маккинни: «Это противостояние было полной противоположностью тому, что ждали»

Реакция экс-бойца ММА Кенни Флориана: «В пятом раунде Гэрри провел потрясающую контратаку, но он продолжал испытывать трудности в конце, как и в бою с Пейджем. Тем не менее, отличный результат! Шавкат действительно зверь, но я по-прежнему считаю Белала фаворитом, в их очном поединке»

И действительно, шансы Мухаммада возросли в разы. Белал тренируется с командой Хабиба Нурмагомедова и стремительно набирает обороты, особенно в борьбе. Если у Рахмонова были проблемы в партере с Иэном Гэрри, то против чемпиона будет еще сложнее.

На сегодняшний день у Белала есть все инструменты для успеха в бою с Рахмоновым, хоть и придется крайне нелегко каждому из них. Но а Гэрри — одно из главных открытий этого года.

У Иэна невероятный потенциал. В минувшее воскресенье он сильно вырос, как боец, и доказал, что заслуживает место в топ-5.