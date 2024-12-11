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    Иэн Гэрри удивил. Победа над ирландцем далась Рахмонову очень нелегко

    Никогда ранее в своей карьере Рахмонов не доводил бои до решения. Но битва с Иэном Гэрри стала исключением

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    Шавкат Рахмонов против Иэна Гэрри
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    Шавкат Рахмонов против Иэна Гэрри
    На UFC 310 Шавкат Рахмонов одержал победу над Иэном Гэрри единогласным решением судей. Ирландец неожиданно стал большой проблемой для «Номада»

    Самый сложный бой в карьере Шавката

    Перед стартом UFC 310 практически никто не верил в успех Иэна Гэрри в поединке против Шавката Рахмонова. Оба подошли к очной встрече непобежденными. Шавкат был третьим номером рейтинга полусреднего веса, Иэн седьмым.

    Тем не менее, букмекеры видели явным фаворитом Рахмонова, предлагая поставить на его победу за 1.15. А вот на успех ирландца коэффициент переваливал за 5.00. Шавкат Рахмонов ни разу в своей карьере не доходил до решения судей и не участвовал в пятом раунде, но и то, и другое произошло 18 декабря.

    Хотя по первым секундам встречи вряд ли кто-то мог предположить подобное, ведь все развивалось также, как и в поединке со Стивеном Томпсоном. Уже на старте Рахмонов сократил дистанцию и затащил Гэрри в клинч, пытаясь повалить его на землю, но ирландец продемонстрировал невероятную устойчивость.

    Когда бойцы, наконец, вышли на среднюю дистанцию, Шавкат нанес мощный удар правой и потряс Гэрри. Впрочем, унылая работа в клинче продолжилась после перерыва. Рахмонов также попытался проявить себя и в стойке: нанес удар ногой с разворота, который чуть не снес сопернику голову, но ирландец вовремя уклонился от него.

    Иэн Гэрри против Шавката Рахмонова
    globallookpress.com

    Когда начался третий раунд, Гэрри наконец-то начал наращивать темп и выбрасывать больше ударов, в том числе жесткие лоу-кики, а затем снова переходил к джебам. Но все изменилось, когда Рахмонов попытался провести болевой прием на обе ноги после того, как уложил Гэрри на канвас в четвертом раунде.

    Иэн поднялся из партера, но ненадолго. Еще один размен в стойке привел ко второму тейкдауну Рахмонова, который начал наносить удары по лежащему сопернику, пока не истекло время. За пять минут до конца боя Рахмонов вернулся к борьбе, чтобы провести еще один проход в ноги.

    Впрочем, Гэрри не только эффективно отзащищался, но и в итоге оказался сверху, после чего поймал соперника на гильотину. Рахмонов был в шаге от досрочного поражения, однако он все же вырвался из захвата и засушил поединок.

    Когда бой закончился, все три судьи оценили его со счетом 48-47 в пользу Шавката. Но победа над Иэном получилась невероятно сложной. Ирландец приятно удивил своим выступлением.

    Гэрри показал, что Рахмонов не так уж и страшен

    Иэн Гэрри
    globallookpress.com

    Иэн Гэрри устроил Шавкату Рахмонову самое сложное испытание в его карьере. Ирландец потерпел первое поражение в ММА за 16 боев. Но эта неудача ни в малейшей степени не обескуражила Гэрри:

    «Я скромен и в победе, и в поражении, я всегда был таким, и я не чувствую, что проиграл сегодня. Моя рука не поднялась, но я вышел и сразился с гигантом. Я вышел и сразился с бугименом и показал, что он человек. И это на коротком уведомлении, за три недели до боя.

    Я спас это событие в битве против самого страшного бойца в дивизионе, и я вышел на ринг и остановил почти все его атаки. В какой-то момент показалось, что он закончил бой, ведь я дважды отправил его в нокдаун. Я забрал его спину и показал, что могу бороться с лучшим в дивизионе, и сегодня вечером я доказал, что могу стать чемпионом.

    В моей игре нет слабых мест. Сегодня вечером этот человек ничего мне не сделал. Он победил по очкам, и это нормально. Я могу с этим смириться, и я очень доволен своим выступлением сегодня вечером»

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    • Гэрри спросили, считает ли он, что когда-нибудь они с Шавкатом проведут матч-реванш. Ирландец не ограничился двумя боями. По его мнению, у них с Рахмоновым будет трилогия:

    «Мы еще не раз встретимся, это может быть дважды. Для меня это постоянный рост и развитие по мере того, как ты поднимаешься по карьерной лестнице. Против Мэгни было мое доминирование от начала и до конца.

    Потом я победил Джеффа Нила, человека, который бьет, как грузовик. С Майклом Пейджем никто не любит боксировать. Я вышел на бой и методично разобрал его удары. Поймал его удар, сбил с ног, контролировал его.

    Теперь я вышел против самого опасного человека. Я сражаюсь со всеми, с кем люди не хотят сражаться. Однажды я стану чемпионом. Я вернусь и побью Шавката, обещаю вам, и я с нетерпением жду этого дня» — амбициозно заявил Гэрри.

    Теперь Белал Мухаммад фаворит?

    Шавкат Рахмонов (слева)
    globallookpress.com

    Еще недавно Рахмонов считался бойцом, которому нет равных в полусреднем весе. Но Гэрри раскрыл все слабые стороны казахстанца, что досконально изучит действующий чемпион Белал Мухаммад.

    «Номад» победил, но от него ждали большего, о чем эксперты и бойцы высказались в соцсетях:

    «Очень хороший бой! Молодец, Иэн, будущее за тобой», — заявил Конор Макгрегор.

    А вот, что думает легковес UFC Терренс Маккинни: «Это противостояние было полной противоположностью тому, что ждали»

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    • Реакция экс-бойца ММА Кенни Флориана: «В пятом раунде Гэрри провел потрясающую контратаку, но он продолжал испытывать трудности в конце, как и в бою с Пейджем. Тем не менее, отличный результат! Шавкат действительно зверь, но я по-прежнему считаю Белала фаворитом, в их очном поединке»

    И действительно, шансы Мухаммада возросли в разы. Белал тренируется с командой Хабиба Нурмагомедова и стремительно набирает обороты, особенно в борьбе. Если у Рахмонова были проблемы в партере с Иэном Гэрри, то против чемпиона будет еще сложнее.

    На сегодняшний день у Белала есть все инструменты для успеха в бою с Рахмоновым, хоть и придется крайне нелегко каждому из них. Но а Гэрри — одно из главных открытий этого года.

    У Иэна невероятный потенциал. В минувшее воскресенье он сильно вырос, как боец, и доказал, что заслуживает место в топ-5.

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