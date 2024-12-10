5 причин, почему победа над Стерлингом не приведет Евлоева к бою за пояс UFC

Победное шествие Мовсара Евлоева в UFC продолжается. Однако некоторые обстоятельства не позволяют рассчитывать на бой с Топурией за пояс даже после девяти побед в лиге

1. До сих пор нет досрочных побед

Казалось бы, у Мовсара есть все, чтобы рассчитывать в текущей ситуации на титульный поединок: статус непобежденного, возраст, оптимальные физические кондиции и 3 победы над соперниками из топ-15 в полулегком весе.

В UFC Евлоев дерется почти 6 лет, и за это время он одержал в лиге 9 побед подряд. Впрочем, есть одно но: нет ни одной досрочной виктории. Каждый соперник был пройден по очкам. Даже в тех боях, где россиянин полностью доминировал над соперником, он не смог закончить все до финального свистка.

Например, таковым был поединок против Дэна Иге. Американец выживал под прессингом всю дистанцию, однако не позволил россиянину нокаутировать себя или взять на болевой. Тем временем, в полулегком весе исторически сложилось, что за титул дерутся яркие бойцы.

Ранее таковым был Жозе Альдо, затем новую планку задал Конор Макгрегор. Впоследствии всех нокаутировали Холлоуэй и Волкановски, а ныне их преемник — Илия Топурия. Грузин нокаутировал и Алекса, и Макса.

Да и по пути к титульному бою финишировал ряд оппонентов даже из числа топ-15. Евлоев всех берет измором — скучно и незрелищно. А ведь от претендента ждут не только хороших навыков, но и умения продать поединок, ведь именно титульные мэйн-ивенты приносят промоушену самые крупные выручки.

2. Бой со Стерлингом получился трудным

Мовсар Евлоев и Алджамейн Стерлинг globallookpress.com

Резюме Мовсара накануне пополнилось громким именем в лице Алджамейна Стерлинга, экс-чемпиона UFC в легчайшем весе. Их очный бой состоялся в предварительном карде прошедшего ивента UFC 310.

Евлоев подходил к противостоянию в статусе пятого номера рейтинга. Американец располагался на девятой строчке. Мовсар ожидаемо выиграл по очкам, у него теперь 9 побед подряд в UFC. Но прошедший бой со Стерлингом получился очень непростым.

Алджамейн показал, что борьба Евлоева не так уж и страшна. Более того, американец стал первым, кто сумел перевести Мовсара 6 раз на канвас и удерживал его в партере почти 5 минут. С такими трудностями в своей карьере россиянин никогда не сталкивался.

Да, борьба Стерлинга на высочайшем уровне. Но когда речь идет о титульной гонке в UFC, то здесь не стоит рассчитывать на легкого соперника. Стерлинг уверенно забрал первый раунд, проиграл второй и лишь чуть хуже был в заключительной пятиминутке.

Россиянин взял верх ввиду того, что в самой концовке нанес ряд ударов противнику в партере, вследствие чего забрал раунд. Итог: победа единогласным решением. Но победа, что называется, на тоненького. И после таких выступлений титульники точно не дают.

3. Евлоев даже не второй в очереди

Мовсар Евлоев против Алджамейна Стерлинга globallookpress.com

Но не только проблемы с финишами и не самый уверенный бой со Стерлингом могут отдалить россиянина от пояса. Дело в том, что изначально первым кандидатом на титул еще в октябре стал Александр Волкановски.

Австралиец бывший доминирующий чемпион с пятью защитами кряду. А поражение от Топурии нокаутом в феврале стало первым для Алекса в полулегком весе UFC. Более того, Волкановски спас прошлогодний мэйн-ивент в Абу-Даби и на коротком уведомлении вышел на бой с Махачевым.

В общем, все это в совокупности привело к реваншу Топурии с Волкановски в 2025 году. А вот вторым претендентом, вероятно, станет победитель противостояния Эммет-Лопес. Мовсар уже побеждал Диего в прошлом году.

Но бразилец затем выиграл 5 раз кряду, а в последнем поединке деклассировал Брайана Ортегу, учинив одностороннее избиение. Лопес — третий номер рейтинга, а успех против Эммета только укрепит его позиции, как претендента, ввиду не самого лучшего выступления Евлоева против Стерлинга.

Россиянину, вероятно, придется провести еще один поединок с соперником из топ-10. Вариантов тут предостаточно: тот же Ортега, Яир Родригез, Кэлвин Каттар.

4. Нежелание UFC продвигать бойца со скучным стилем

Дана Уайт — президент UFC globallookpress.com

UFC не особо активно продвигает бойцов из России к титульникам. Это невыгодно для компании. Чего только стоит ограбление Волкова в поединке против Сирила Гана на том же турнире, где недавно дрался Мовсар.

А Евлоев, плюс ко всему, еще и показывает далеко не самые зрелищные бои. Да и менять свой подход тоже не собирается. В каждом противостоянии все одно и тоже: тейкдауны, борьба, контроль и удары в партере.

При этом нет нокаутов, сабмишнов, зато есть буря негодований и оглушительный свист болельщиков с трибун. Отношения с Даной Уайтом тоже не самые лучшие. После предыдущего боя с Арнольдом Алленом глава UFC был в ярости.

Тогда Уайт заявил, что Евлоев испортил настроение всем на арене. Сам поединок он назвал одним из худших, что когда-либо видел. Да и похвалы за 15 минут борцовской схватки против Стерлинга ждать тоже не стоит, как и титульника.

5. Топурия поднимется в легкий вес?

Илия Топурия globallookpress.com

Переход Топурии в легкий вес сейчас маловероятен. Но он уже побил Холлоуэя и Волкановски. И скоро будет реванш с Алексом, где грузин явный фаворит. В случае очередного успеха Топурию сведут в клетке с Лопесом при условии, что тот пройдет Эммета.

Если же удастся выиграть и у Диего, то будет 3 защиты титула, то есть самый подходящий момент попробовать себя на дивизион выше. Параллельно в легком весе у Ислама Махачева заканчиваются соперники.

Битва с Царукяном, реванш с Оливейрой и все. Легкому дивизиону понадобится свежая кровь. Да и в нынешнее время стать двойным чемпионом мечтает каждый. Топурия точно не откажется от такой возможности, а интерес к потенциальному бою с Исламом он подогревает уже сейчас.

В таком случае Евлоев станет заложником обстоятельств. Ему придется ждать возвращения Илии в полулегкий вес, а чтобы не терять тонус придется драться с другими конкурентами.