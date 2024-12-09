Сначала Павлович, затем Волков. В UFC убрали российских тяжей из титульной гонки

Коварный план UFC во всей красе: Павлович проиграл Волкову,Александра засудили в битве с Ганом. Российские тяжеловесы уже не первые в очереди на титул

Скандалам нет конца и края

Канонада судейских скандалов в UFC по отношению к российским бойцам продолжается и по сей день. Жертвами несправедливости и некомпетентности рефери стали уже несколько отечественных звездных бойцов.

И с каждым годом, увы, список только пополняется. Еще недавно весь мир обсуждал, как в UFC засудили Петра Яна. Дисквалификация в поединке со Стерлингом и поражение раздельным решением в реванше.

Аналогичный исход случился и в противостоянии с Шоном О’Мэлли. Эстафету у Петра принял Магомед Анкалаев. Дагестанца засудили в поединке за вакантный титул в полутяжелом весе против Яна Блаховича, объявив ничью.

Досталось и другим нашим бойцам: Арману Царукяну, Тагир Уланбекову и Зубайре Тухугову. И вот на сегодняшний день список пополнил топовый тяжеловес Александр Волков, который на UFC 310 подрался в реванше с Сирилом Ганом.

Сирил Ган против Александра Волкова globallookpress.com

Россиянин начал бой с эффектного тейкдауна, но соперник хорошо защищался и избежал повреждений, прежде чем подняться на ноги. Затем Ган переломил ход встречи мощным броском через бедро и отправил Волкова на канвас.

Ган попытался провести удушающий прием, но ему не хватило времени. На старте второго раунда Волков молниеносно выбросил джеб точно в челюсть сопернику, а затем еще и потряс его бэкфистом. Да и в целом попаданий у россиянина было больше — раунд за Александром.

В заключительном отрезке Волков вернулся к борьбе, а Ган ответил попыткой кимуры снизу. Тяжеловесы зашли в тупик на земле: Александр старался не уступать позицию, а Сирил все еще удерживал руку соперника.

Время шло, Волков нанес еще несколько ударов в партере, а Ган просто лежал на канвасе, не оказывая особого сопротивления. Несмотря на то, что россиянин, казалось бы, сделал достаточно, чтобы забрать второй и третий раунды, судьи не согласились с этим, и Сирил победил раздельным решением.

Ган недоволен такой победой

Александр Волков globallookpress.com

Сирилу стоит отдать должное: он не стал праздновать такую победу, потому что был недоволен тем, как прошел поединок. Француз все понимал и поначалу даже отказался от послематчевого интервью, но потом вернулся в клетку и заявил следующее:

«Это было, действительно, напряженно. Волков проделал хорошую работу. Я знаю, что в некоторых ситуациях подвергал его опасности. Я одержал победу, но я недоволен боем»

Александр Волков посчитал, что на этот раз он сделал достаточно, чтобы победить Сирила Гана. На пресс-конференции после боя «Драго» сразу же затронул тему подсчета очков:

«Это было глупое решение. Я не знаю, что мы будем делать с этим решением, я абсолютно уверен, что выиграл бой. Я сделал гораздо больше, чем Ган, за весь бой. Я не знаю, кто оценивал этот бой, кто судьи, как они это решают.

Я не вижу, чтобы Сирил нанес мне какой-то ущерб, и я не понимаю, почему он выиграл бой. Я видел глаза его команды, и они не ожидали этого. Они не ожидали такого, и он был расстроен, так что я уважаю Гана.

Он не был похож на парня, который просто вышел из клетки с чувством победы, потому что он тоже этого не чувствовал. Ничего плохого я не хочу сказать о своем сопернике, я просто не согласен с комиссией. Я не могу с этим согласиться»

Когда Волкову сообщили, что Берд была одной из судей в скандальном боксерском бою, из-за которого «Канело» в сентябре 2017 года избежал поражения от Геннадия Головкина, россиянин еще больше запутался в подсчетах.

«Та же судья, которая судила бокс и ММА, и совершенно не понимает, что к чему. Я не знаю, как такое возможно. Я не понимаю, как человек, который не является профессионалом в этом виде спорта, может либо не иметь права судить в ММА, либо просто не быть уволенным», — добавил Волков.

В UFC хитро убрали Павловича и Волкова

Сергей Павлович globallookpress.com

Еще недавно в титульной гонке в тяжелом весе было 2 россиянина: Сергей Павлович и Александр Волков. Такой расклад UFC явно не устраивал и в промоушене разработали план по устранению их обоих. А как еще реагировать на то, что летом Павловича и Волкова заставили драться друг с другом?

Сергей проиграл по очкам и теперь у него 2 поражения кряду. Одной победы для возвращения в титульную гонку точно не хватит. У Волкова в преддверии реванша с Ганом было 4 победы кряду. Сирил выглядел неудобным соперником для Александра, тем более он побеждал его 3 года назад.

Букмекерские конторы считали француза явным фаворитом, но «Драго» преподнес большой сюрприз. Он подобрал ключи к Гану, превзойдя его по всем значимым показателям в реванше. И тем не менее, судьи невероятным образом увидели победу француза.

Есть вопросы и к назначению рефери Берд, которая ранее уже успела запятнать свою репутацию судейскими скандалами в боксе, о чем в очередной раз упомянул Волков:

«Я чувствую несправедливость в результате работы судьи женщины, которая, даже не знаю, работает ли над своими навыками, над своими умениями судить бои или просто иногда приходит посмотреть бои, потому что ей это нравится. Может, ей больше понравились мышцы Сирила Гана. Я не знаю, почему она отдала ему победу»

При более конкурентном поединке оснований отдать победу Гану было бы больше. Поэтому то, что случилось, просто нельзя не назвать ограблением. И все же, в UFC поняли свою ошибку. Дана Уайт лично заявил о несправедливости, назвав победителем Волкова.

Более того, Александру даже пообещали статус следующего претендента. Но сдержит ли Дана Уайт свое слово? Титул в тяжелом весе принадлежит его любимцу Джону Джонсу, который продолжает избегать боя с временным чемпионом Аспиналлом.

Глава UFC никогда не встанет на пути «Баунса». Получается, нет никаких гарантий, что тяжеловес из России подерется за пояс. Павловичу нужно начинать все заново, а Волкова просто ограбили и поставили в непонятное положение.